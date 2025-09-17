La Junta abre en Burgos una "moderna" oficina del Ecyl que gestiona 11.000 de los 40.000 servicios de la provincia

La consejera Leticia García, en el centro de la foto, en un momento de la visita a las nuevas instalaciones. - EUROPA PRESS

BURGOS 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Industria, Comercio y Empleo de la Junta, Leticia García, ha asegurado que la oficina II del Servicio Público de Empleo de Castilla y León (Ecyl) en Burgos ha tramitado 11.000 de los 40.000 servicios prestados en las ocho oficinas de la provincia.

La consejera ha visitado las nuevas dependencias de esta oficina, una de las tres con las que cuenta la capital. Según los datos aportados por García, durante el pasado año la oficina atendió "a 8.900 demandantes de servicios de empleo, ofertó de forma directa 910 puestos de trabajo" y gestionó más de 600 ofertas de empresas burgalesas".

La nueva Oficina de Empleo Burgos II, está ubicada en la calle Juan de Padilla. Este moderno edificio, que alberga tanto las dependencias del como del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) presta servicio a los usuarios "desde el pasado 2 de septiembre, tras una inversión de casi 1,9 millones de euros", ha precisado García.

El edificio consta de una sola planta y es "totalmente accesible" ha recoradado la consejera. La cubierta plana alberga paneles fotovoltaicos y un sistema de climatización por aerotermia, lo que le otorga la máxima calificación energética 'A' en consumo y emisiones de CO2.

La oficina Burgos II está concebida como "referencia" para el 42 por ciento de la población de la ciudad de Burgos y alberga tanto los servicios del Ecyl, con 14 trabajadores, como los del SEPE, con ocho. Sustituye a la anterior oficina de la calle Calzadas y el nuevo recinto es un edificio de nueva construcción sobre una parcela de uso dotacional de 1.565 metros cuadrados, cedida por el Ayuntamiento de Burgos.

Según la información aportada por la Junta, la Comunidad cuenta con 54 oficinas de empleo distribuidas en todas las provincias y que garantizan la capilaridad de los servicios en todo el territorio de la comunidad. Desde estas oficinas se han prestado el pasado año más de 465.000 servicios, incluidos los servicios de intermediación laboral.