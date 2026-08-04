La Junta achaca el aumento del desempleo en julio a la finalización del curso y a la regularización

VALLADOLID 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El gerente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, Jesús Blanco, ha achacado el aumento del desempleo registrado en el mes de julio --2.053 parados más y cuarto mayor aumento absoluto del país-- a factores estacionales, como la finalización del curso escolar, y administrativos, con una referencia expresa al impacto de la regularización extraordinaria de personas extranjeras.

En declaraciones remitidas a los medios de comunicación, Blanco ha explicado que el incremento mensual del desempleo se ha concentrado en el sector servicios y "singularmente" en la actividad educativa tras la financiación de los contratos temporales asociados al curso académico.

El gerente ha reconocido que otros años esos trabajos educativos eran compensados en parte por el incremento de la contratación estacional en turismo, hostelería, comercio y actividades asociadas a la campaña de verano que este julio ha tenido "menor intensidad" por "diversos factores" como la moderación del consumo en los hogares, una pérdida de la capacidad adquisitiva acumulada tras procesos inflacionistas o el adelanto de campañas comerciales y de rebajas.

A esto ha sumado la incorporación como demandantes de empleo de 1.331 personas procedentes del proceso extraordinario de regularización. En este sentido, ha defendido que una parte del incremento del paro no corresponde necesariamente con un deterioro del mercado laboral de Castilla y León sino a la ampliación de la población contabilizada por los servicios públicos de empleo.

Dicho esto, ha destacado que Castilla y León alcanzó las 96.313 personas desempleadas que supone "el menor número de parado registrado en un mes de julio de toda la serie histórica disponible", a lo que ha añadido el descenso del 1,24 por ciento a nivel interanual que encadena ya 63 meses consecutivos de caídas.

Blanco también ha considerado "especialmente destacable" la evolución del desempleo femenino, con 1.312 paradas menos que hace un año y un descenso interanual del 2,21 por ciento "que mejora la evolución observada para el conjunto del desempleo" y ha destacado por último la evolución de la afiliación a la Seguridad Social con 1.022.1190 cotizantes, "el mayor volumen de afiliación de toda la serie histórica" y tercer mes consecutivo por encima del millón.

"Nunca antes había habido tantas pernas trabajando y cotizando en Castilla y León como en julio de 2026", ha reivindicado el gerente del Servicio Público de Empleo de Castilla y León.