Junta achaca a la responsabilidad humana el 64,7% de los últimos 25 fuegos

Un helicóptero trabaja en las labores de extinción del incendio forestal en La Utrera.
Un helicóptero trabaja en las labores de extinción del incendio forestal en La Utrera. - Carlos Castro - Europa Press
Europa Press Castilla y León
Publicado: viernes, 31 julio 2026 18:56
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VALLADOLID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta ha achacado a la responsabilidad humana el 64,7 por ciento de los últimos 25 incendios de los últimos días, de los que ocho siguen activos.

A través de sus canales de difusión, el departamento autonómico explica que de esos 25 fuegos, ocho siguen activos, cinco alcanzaron un Índice de Gravedad 2 y dos el nivel 1.

De los 17 extinguidos, atribuye ocho focos a negligencias humanas o prendidos de forma accidental; tres, fueron intencionado y seis están en investigación.

Datos que utiliza el Ejecutivo autonómico para lanzar en redes la siguiente pregunta: "¿cuándo vamos a aprender?".

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