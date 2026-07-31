Junta achaca a la responsabilidad humana el 64,7% de los últimos 25 fuegos

Un helicóptero trabaja en las labores de extinción del incendio forestal en La Utrera. - Carlos Castro - Europa Press

VALLADOLID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta ha achacado a la responsabilidad humana el 64,7 por ciento de los últimos 25 incendios de los últimos días, de los que ocho siguen activos.

A través de sus canales de difusión, el departamento autonómico explica que de esos 25 fuegos, ocho siguen activos, cinco alcanzaron un Índice de Gravedad 2 y dos el nivel 1.

De los 17 extinguidos, atribuye ocho focos a negligencias humanas o prendidos de forma accidental; tres, fueron intencionado y seis están en investigación.

Datos que utiliza el Ejecutivo autonómico para lanzar en redes la siguiente pregunta: "¿cuándo vamos a aprender?".