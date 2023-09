La Junta aclara que el ciervo hallado muerto no es Carlitos y asegura que éste no será cazado este año

VALLADOLID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León ha precisado que el cadáver del ciervo hallado en Linarejos (Zamora) no corresponde al de Carlitos, el cérvido al que así apodan vecinos del municipio, y ha anunciado que este último ejemplar no corre peligro y no será cazado este año.

Las informaciones difundidas recientemente sobre la muerte de Carlitos "son falsas y carecen de fundamento", asegura la Junta a través de un comunicado recogido por Europa Press en el que, además, subraya enfáticamente que Carlitos, "el ciervo en cuestión, no se encuentra en peligro este año y no será cazado", afirmación basada en datos proporcionados por agentes medioambientales y celadores de medio ambiente, así como en la confirmación del director de la Reserva de Caza de la zona.

El ejemplar abatido, como así advierten las mismas fuentes, es un ciervo cuya caza estaba contemplada en el plan de anual de caza de la Reserva Regional de caza, una de las más emblemáticas zonas de caza y conservación de España, donde se encuentran unas de las mejores poblacionales de ciervo y lobo de España. Las Reservas regionales de caza son zonas que se ubican en áreas protegidas donde se compatibiliza la caza con la conservación de las especies, dando prioridad siempre a la conservación.

La Junta insiste en el peligro que supone acercarse a un animal salvaje como el ciervo Carlitos, que en esta época de celo en la que nos encontramos pueden tener comportamientos más agresivos, por lo que se insiste en no acercarse a animales silvestres aunque puedan parecer inofensivos.

El ciervo que ha sido objeto de atención mediática recientemente es un individuo que forma parte de los cupos de caza establecidos en el plan cinegético de la zona, completamente distinto de Carlitos. Es importante destacar, continúa el departamento de Juan Carlos Suárez-Quiñones, que este plan de caza se ajusta a las normativas y protocolos establecidos para la gestión sostenible de la fauna en la Comunidad.

La Junta de Castilla y León reitera su compromiso con la conservación de la biodiversidad. La Consejería trabaja en la estrecha colaboración con nuestros agentes medioambientales y celadores para garantizar el cumplimiento de las regulaciones de caza, al tiempo que preservamos la riqueza natural de nuestra tierra.

La Junta está pendiente de las actualizaciones sobre este asunto y alienta a los medios de comunicación y al público en general a verificar la información antes de compartir noticias que puedan generar confusión.