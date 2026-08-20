La Junta aconseja a Redondo actuar en lo que a diario "pone en riesgo la igualdad" y la seguridad de las mujeres

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, tras el Consejo de Gobierno. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha aconsejado a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que actúe en cuestiones que todos los días "ponen en riesgo la igualdad" y seguridad de las mujeres.

Fernández Carriedo se ha expresado así ante las críticas de la ministra, quien ha mostrado "preocupación" por el "desmantelamiento" de las políticas públicas de igualdad en algunas comunidades autónomas y ayuntamientos donde gobiernan PP y Vox.

"Bien haría la ministra en actuar sobre aquellas cuestiones que estamos viendo todos los días que ponen a riesgo la igualdad muy evidente y la protección y la seguridad de las mujeres en el conjunto del territorio español", ha afirmado el portavoz de la Junta.

En este contexto, Carlos Fernández Carriedo ha aclarado que la posición y las políticas de la Junta están detalladas en el acuerdo de gobierno entre PP y VOX, que "es transparente porque es público y en el mismo figura lo que se va a llevar a cabo en cada ámbito, tras lo que ha expresado el compromiso con el documento que sustenta la acción de gobierno, que ha apuntado ha contado con el respaldo de los ciudadanos y de las Cortes.

No valoran acciones de otros gobiernos u otros ayuntamientos y bien haría la ministra en actuar sobre otras cuestiones que todos los días ponen en riesgo la igualdad y la seguridad de las mujeres.

"Nos sentimos muy de acuerdo con el acuerdo de 324 medidas, que es muy detallado, concreto, preciso, con un calendario, que es el que vamos a cumplir y el que ha obtenido respaldo mayoritario", ha reiterado Fernández Carriedo, quien ha insistido en que la Junta no opina sobre las acciones de otros gobiernos o ayuntamientos y la ministra debería de actuar sobre otras cuestiones.

Precisamente respecto a la polémica suscitada por el protocolo de acceso a viviendas públicas municipales del Ayuntamiento de Valladolid por la "eliminación" del término "violencia de género", que también ha supuesto las críticas de la ministra, el portavoz de la Junta ha circunscrito la actuación a una competencia municipal en el ámbito de su autonomía.

Así, ha eludido expresarse al respecto porque considera que debe ser la oposición y el pleno el que hagan las manifestaciones correspondientes.