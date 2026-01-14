La Junta adjudica en 465.000 euros el equipamiento del Centro Superior de Formación del Profesorado en Garray (Soria)

SORIA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León, a través de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León S.A, ha publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público la adjudicación del suministro e instalación de equipamiento audiovisual, mobiliario, sistemas de grabación, realidad virtual, impresión 3D, videoconferencia, redes, y mobiliario para la Cúpula número 5 del Parque Empresarial del Medio Ambiente PEMA, en Garray (Soria), por un importe de 465.804,17 euros a la empresa EMCO Vídeo Industrial, S.L.U.

Se trata del futuro Centro Superior de Formación del Profesorado. El plazo de ejecución de este proyecto de amueblamiento y equipamiento tecnológico integral del Sector 5 del PEMA asciende a cuatro meses.

El proyecto tiene como objetivo dotar al edificio de un conjunto de espacios funcionales, innovadores y tecnológicamente avanzados, orientados a la formación y la innovación. El espacio cuenta con una superficie construida de 1.896,95 metros cuadrados y será ocupado por el Centro Superior de Formación del Profesorado (CSFP), perteneciente a la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León.

El suministro e instalación cuenta con una serie de partidas referidas al sistema audiovisual y tecnológico, al equipamiento de mobiliario, a la infraestructura técnica y a otros elementos destacados. En cuanto al apartado tecnológico y audiovisual, se pondrán en servicio los siguientes espacios: salón de actos con equipamiento audiovisual de última generación; un Espacio Flexible de Formación y Aprendizaje (Aula EFFA) y zona de presentación y colaboración; un plató con sistema de grabación y 'streaming'; un módulo de realidad virtual y una zona de impresión y escaneado 3D.

MOBILIARIO COMPLETO

Respecto al mobiliario, se llevará a cabo el amueblamiento completo de todas las plantas (de la baja a la quinta), lo que incluye despacho de dirección, sala de reuniones, espacios de trabajo colaborativo y zonas comunes.

Sobre la infraestructura técnica, el proyecto contempla la ejecución de Sistema de Cableado Estructurado (SCE) para garantizar conectividad de alta capacidad; Instalación eléctrica dedicada (IED) adaptada a las necesidades tecnológicas del edificio; electrónica de red con conmutadores de 24 y 48 puertos; y sistema de migración a telefonía IP para una comunicación más eficiente.

Por último, entre otros elementos destacados, cabe enumerar la instalación de un robot como parte del equipamiento innovador y la documentación técnica completa para la puesta en marcha de las instalaciones.