La Junta adjudica a Iberdrola el nuevo acuerdo marco para suministro de electricidad por 48,28 millones

VALLADOLID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Economía y Hacienda de la Junta ha adjudicado a la empresa Iberdrola el nuevo acuerdo marco para el suministro de electricidad, desde el 1 de marzo de 2026 al 31 de agosto de 2027, por 48,28 millones con un ahorro del 25 por cineto que suponen 19 millones menos de gasto.

El importe de adjudicación para todo este periodo, con un consumo eléctrico previsto de 457 gigavatios por hora durante sus 18 meses de vigencia y un total de 2.428 puntos de suministro, asciende a 48,28 millones de euros del término de energía, sin IVA ni impuesto eléctrico.

Los precios por kWh ofertados por la empresa adjudicataria son de promedio un 23,5 por ciento inferiores a los que están vigentes en este momento dentro del acuerdo marco adjudicado en 2023 y un 25 por ciento inferiores al precio de licitación.

Trasladando el primero de los porcentajes a todo el consumo estimado, supondrá un ahorro para toda la Administración autonómica y entidades adheridas en todo el periodo de vigencia del acuerdo marco, de unos 18,83 millones de euros (12,55 millones de euros anuales), una vez aplicados los impuestos.

Aproximadamente, el 70 por ciento del consumo estimado se corresponde con centros de consumo de la Junta de Castilla y León y el resto a las entidades adheridas, entre las que se encuentran las universidades públicas de Castilla y León, los ayuntamientos de León y Zamora, la Diputación de Valladolid o, como novedad significativa, el nuevo Centro de Supercomputación de León.

Este centro de gestión de datos prevé un consumo anual eléctrico de 8,7 gigavatios por hora, sólo superado, dentro de este acuerdo marco, por los consumos anuales estimados de los grandes hospitales de León (17,8 gigavatios por hora), Valladolid (tanto Clínico -20,6 gigavatios por hora- como Río Hortega -22,9 gigavatios por hora-) y Salamanca (30,4 gigavatios por hora).

Al Centro de Supercomputación se le aplicará, además, una tarifa singular, que garantizará que su energía proceda de fuentes 100 por ciento renovables.

A la licitación se presentaron cuatro grandes empresas suministradoras de electricidad y la oferta de Iberdrola resultó lamás ventajosa económicamente.

El procedimiento de contratación elegido ha sido el de acuerdo marco con un único adjudicatario. Con esta fórmula se ha perseguido un precio más competitivo, así como cerrar todos los términos de los contratos de suministro que se suscriban en su ejecución.

Al evitar segundas licitaciones se logra una mayor agilidad para los centros de gasto como una mayor certidumbre para el suministrador y para la propia Administración, impidiendo que se traslade a los contratos la inseguridad y la volatilidad de los mercados energéticos.

Todos los contratos derivados de este acuerdo marco compartirán un mismo precio por kWh y tipo de tarifa, así como una misma fecha de conclusión (31 de agosto de 2027), lo que ha dado a las empresas licitadoras una seguridad que se ha traducido en una mejor oferta, e igualmente una estabilidad para la Administración en su gasto energético de los próximos años, facilitando una adecuada planificación presupuestaria.

Esta actuación, promovida por el Servicio de Racionalización de la Contratación, dependiente de la Secretaría General de la Consejería de Economía y Hacienda, y el Ente Regional de la Energía, se enmarca en las medidas previstas en el Acuerdo 177/2022, de 6 de octubre, por el que se adoptan medidas de ahorro y eficiencia energética en la Administración General e Institucional de la Comunidad de Castilla y León.