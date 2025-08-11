La Junta alerta de un episodio de intrusión de partículas de polvo africano en CyL que agravará la situación en León

VALLADOLID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta ha alertado de que los modelos de predicción anuncian la intrusión de partículas de polvo procedentes del norte de África que, previsiblemente, provocarán un aumento de los niveles medidos de estas sustancias en el aire para mañana martes, 12 de agosto, y los siguientes días, situación que afectará a todo el territorio de Castilla y León y que agravará la situación en la provincia de León.

Se trata de un proceso absolutamente natural sobre el que no cabe intervención humana, salvo la adopción de precauciones para minimizar la exposición a este tipo de partículas, ha recordado la Junta en un comunicado recogido por Europa Press.

Esta alerta es predictiva, dado que la información está disponible a través de los modelos de la calidad del aire para partículas PM10 (partículas de tamaño inferior a 10 micras). La predicción indica que previsiblemente puedan alcanzar valores por encima de 50 nanogramos por metro cúbico como media móvil de 24 horas, lo que determina una calidad del aire muy desfavorable.

La Junta ha advertido de que este episodio agravará la situación en la provincia de León, donde durante este lunes el oeste está sufriendo un episodio importante de contaminación, por partículas como consecuencia de los incendios forestales que se están produciendo.

RECOMENDACIONES

Aunque la normativa de calidad del aire en España y en Europa no establece un umbral de información a la población para este contaminante, la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio realiza una serie de recomendaciones para intentar minimizar la afección de estas partículas.

Entre las recomendaciones, se aconseja evitar actividades que impliquen esfuerzo físico prolongado o intenso al aire libre para estos grupos de riesgo y no realizar quemas al aire libre de restos vegetales, con el fin de minimizar la exposición a estas partículas y reducir la emisión adicional de polvo atmosférico.

Asimismo, se recomienda que la población en general esté atenta a síntomas como tos, irritación de garganta, dificultad para respirar, fatiga excesiva o palpitaciones, que podrían estar asociados a la presencia de estas partículas en suspensión.