La Junta alerta de un episodio de intrusión de polvo africano desde mañana que afectará a la parte suroriental

VALLADOLID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ha advertido de altas concentraciones de partículas de polvo en el aire procedentes del norte de África a partir de mañana, martes 26 de agosto, que afectarán a la parte suroriental de Castilla y León.

Los modelos de predicción anuncian un aumento de los niveles medidos de estas sustancias en el aire, un proceso "absolutamente natural sobre el que no cabe intervención humana, salvo la adopción de precauciones para minimizar la exposición a este tipo de partículas".

Esta alerta es predictiva, dado que la información está disponible a través de los modelos de la calidad del aire para partículas PM10 (partículas de tamaño inferior a 10 micras). La predicción indica que previsiblemente puedan alcanzar valores por encima de 50 nanogramos por metro cúbico como media móvil de 24 horas, lo que determina una calidad del aire "muy desfavorable", señala la Junta a través de un comunicado.