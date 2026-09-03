La Junta alerta de la intrusión de polvo africano desde mañana y al menos hasta el lunes en toda CyL

Europa Press Castilla y León
Publicado: jueves, 3 septiembre 2026 15:45
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   VALLADOLID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

   La Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental recomienda tomar medidas de precaución ante la predicción de altas concentraciones de partículas de polvo en el aire procedentes del norte de África que comenzará a afectar desde este viernes, 3 de septiembre, hasta al menos el lunes día 7, a todo el territorio de Castilla y León.

   Se trata de un "proceso absolutamente natural" sobre el que no cabe intervención humana, salvo la adopción de precauciones para minimizar la exposición a este tipo de partículas, ha destacado el Ejecutivo autonómico a través de un comunicado recogido por Europa Press.

   Esta alerta es predictiva, dado que la información está disponible a través de los modelos de la calidad del aire para partículas PM10 (partículas de tamaño inferior a diez micras).

   La predicción indica que previsiblemente puedan alcanzar valores por encima de 50 microgramos por metro cúbico (ug/m3) como media móvil de 24 h lo que determina una calidad del aire muy desfavorable.

   Se aconseja también evitar el desarrollo de acciones tales como la quema al aire libre de restos vegetales y en general cualquier actividad que pueda provocar la emisión de partículas con objeto de minimizar los efectos de este episodio.

   La Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental hará un seguimiento de este episodio y los datos de calidad del aire de la Comunidad pueden ser consultados a tiempo real a través de los enlaces http://servicios.jcyl.es/esco/index.action, https://sig.mapama.gob.es/calidad-aire/, http://airindex.eea.europa.eu/.

   Para la interpretación de los datos en tiempo real y de acuerdo con la Orden TEC/351/2019, de 18 de marzo, por la que se aprueba el Índice Nacional de Calidad del Aire, los valores de referencia, como medias diarias, serían los recogidos en el archivo adjunto.

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