La Junta alerta de la intrusión de polvo africano desde mañana y al menos hasta el lunes en toda CyL

VALLADOLID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental recomienda tomar medidas de precaución ante la predicción de altas concentraciones de partículas de polvo en el aire procedentes del norte de África que comenzará a afectar desde este viernes, 3 de septiembre, hasta al menos el lunes día 7, a todo el territorio de Castilla y León.

Se trata de un "proceso absolutamente natural" sobre el que no cabe intervención humana, salvo la adopción de precauciones para minimizar la exposición a este tipo de partículas, ha destacado el Ejecutivo autonómico a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Esta alerta es predictiva, dado que la información está disponible a través de los modelos de la calidad del aire para partículas PM10 (partículas de tamaño inferior a diez micras).

La predicción indica que previsiblemente puedan alcanzar valores por encima de 50 microgramos por metro cúbico (ug/m3) como media móvil de 24 h lo que determina una calidad del aire muy desfavorable.

Se aconseja también evitar el desarrollo de acciones tales como la quema al aire libre de restos vegetales y en general cualquier actividad que pueda provocar la emisión de partículas con objeto de minimizar los efectos de este episodio.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental hará un seguimiento de este episodio y los datos de calidad del aire de la Comunidad pueden ser consultados a tiempo real a través de los enlaces http://servicios.jcyl.es/esco/index.action, https://sig.mapama.gob.es/calidad-aire/, http://airindex.eea.europa.eu/.

Para la interpretación de los datos en tiempo real y de acuerdo con la Orden TEC/351/2019, de 18 de marzo, por la que se aprueba el Índice Nacional de Calidad del Aire, los valores de referencia, como medias diarias, serían los recogidos en el archivo adjunto.