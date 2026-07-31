La Junta amplía hasta el 2 de agosto la alerta por riesgo meteorológico de incendios forestales

Terreno quemado por el incendio forestal a las afueras de Casavieja, a 29 de julio de 2026, en Ávila, Castilla y León (España). El director de Extinción del operativo Infocal de la Junta de Castilla y León en el incendio de Burgohondo (Ávila) ha asegurado - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

VALLADOLID 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha ampliado hasta este domingo, 2 de agosto, la declaración de alerta por riesgo meteorológico de incendios forestales en la Comunidad Autónoma.

Según consta en la Resolución de la Dirección General de Prevención y Extinción de Incendios Forestales publicada este viernes en el BOCyL, las predicciones más actualizadas para el fin de semana indican que se mantiene la climatología desfavorable con temperaturas de 30-36 grados, humedades relativas mínimas de 5-20 por ciento y rachas de 25-50 kilómetros por hora.

Esto mantiene a Castilla y León en una situación de índice de peligro de incendios forestales entre muy alto y extremo, según la AEMET. A esto se une el estado del combustible donde "cada vez hay más estrés acumulado" por la cuarta ola de calor, "lo que supone una mayor disponibilidad del mismo para arder".

De acuerdo con los índices relacionados con el peligro de incendios forestales manejados tanto por la propia AEMET como por el Operativo de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla y León, este episodio mantendrá la probabilidad de ignición y la capacidad de propagación de incendios forestales en niveles altos, lo que incrementa su peligro.

"Ello hace necesario adoptar las medidas oportunas, entre ellas la regulación de las actividades que tienen mayor probabilidad de originar incendios en estas circunstancias especiales", explica el director general, Ángel Manuel Sánchez, en la Resolución publicada en el BOCyL.

Estas circunstancias han llevado a la Dirección General de Prevención y Extinción de Incendios Forestales a prolongar la alerta por riesgo meteorológico de incendios forestales en la Comunidad durante los días 1 y 2 de agosto.