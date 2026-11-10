La Junta amplía la alerta meteorológica por fuertes vientos ante la borrasca Charles y mantiene la alerta por lluvias

VALLADOLID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta amplía la alerta meteorológica por riesgo de fuertes vientos en toda la Comunidad a partir de las 19.00 horas de hoy, martes 10 de noviembre, y hasta las 00.00 horas del viernes 13 de noviembre, como consecuencia de la entrada de la borrasca Charles.

Esta nueva alerta se suma a la ya declarada por riesgo de lluvias, que permanece vigente en Castilla y León y cuya finalización estará condicionada por la evolución del episodio meteorológico.

La entrada de la borrasca Charles traerá consigo un episodio de fuertes rachas de viento que pueden afectar a diferentes zonas de la Comunidad.

Esta situación se produce en un contexto de precipitaciones persistentes y de especial seguimiento hidrológico en distintos puntos, particularmente en la provincia de Ávila.

Ante la evolución del episodio meteorológico y las incidencias registradas en la provincia de Ávila, la Junta de Castilla y León mantiene desplegados diferentes medios y recursos de intervención para garantizar la atención a la población y dar respuesta a las posibles emergencias.

Entre los recursos movilizados destacan la Unidad de Apoyo Logístico en Emergencias (UALE), que ha sido desplegada en la zona con equipamiento específico para atender las necesidades logísticas y de apoyo a las intervenciones derivadas del episodio de lluvias e inundaciones.

También el Grupo de Rescate y Salvamento (GRS), con tripulación posicionada en Piedralaves para facilitar una respuesta inmediata ante posibles situaciones de emergencia, así como el Grupo de Intervención Psicológica en Desastres y Emergencias (GRIPDE), con profesionales desplazados a la zona para prestar atención y apoyo psicológico a las personas afectadas y evacuadas.

De igual forma, se han desplegado agrupaciones de voluntarios de Protección Civil con efectivos movilizados y colaborando en las labores de asistencia, atención a la población y apoyo a los dispositivos de emergencia.

Desde el Centro Coordinador de Emergencias se mantiene un contacto continuo con la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la Confederación Hidrográfica del Duero y la Confederación Hidrográfica del Tajo, con el objetivo de disponer de información actualizada sobre la evolución de las precipitaciones, las previsiones de viento y el comportamiento de los cauces.

Este seguimiento permite identificar posibles escenarios de riesgo, anticipar situaciones de emergencia y facilitar la movilización de los medios y recursos necesarios.

Asimismo, desde el Centro Coordinador de Emergencias se está prestando apoyo técnico a la dirección del Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en Castilla y León (INUNCYL), que permanece declarado en Situación 2 en la provincia de Ávila desde la jornada de ayer, 9 de noviembre.

Este apoyo comprende el análisis de la evolución meteorológica e hidrológica, la evaluación de los posibles riesgos, el seguimiento de las incidencias y la coordinación de los medios y recursos de emergencia.

RECOMENDACIONES A LA POBLACIÓN

Ante la previsión de fuertes rachas de viento y la continuidad del episodio de lluvias, la Junta de Castilla y León recomienda extremar las precauciones y seguir las indicaciones de los servicios de emergencia.

En relación con el episodio de fuertes vientos, se recomienda: Revise los anclajes de los elementos fijados en el exterior del edificio, como antenas, carteles, macetas, cornisas, persianas, toldos, etc.

Asegure puertas y ventanas, especialmente las exteriores.- No salga de su casa o refugio durante el vendaval por el peligro de desprendimiento de cornisas u otros materiales.

Permanezca lejos de las ventanas con cristales, que pueden estallar por la presión del viento exterior.

Asimismo, ante la continuidad de las lluvias, se recuerda la importancia de: Evitar desplazamientos innecesarios durante los periodos de lluvia intensa.

No atravesar zonas inundadas, cauces de agua, vados ni pasos subterráneos. Alejarse de ríos, arroyos y barrancos, aunque aparentemente lleven poca agua.

No estacionar vehículos ni permanecer en zonas próximas a cauces o susceptibles de inundación y mantenerse informado de la evolución de los avisos meteorológicos y seguir las recomendaciones de las autoridades.

La Junta mantendrá activo el seguimiento permanente del episodio meteorológico y adaptará las medidas preventivas y operativas en función de la evolución de las condiciones meteorológicas y de las necesidades de intervención.

La Administración autonómica ha recordado la importancia de la prevención y la colaboración ciudadana para minimizar los posibles efectos de este episodio meteorológico.