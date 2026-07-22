La Junta amplía la alerta por riesgo meteorológico de incendios en CyL al 23 y 24 de julio

Un helicóptero ayuda en las labores para extinguir el incendio forestal, a 6 de julio de 2026, - Xuan Cueto - Europa Press

VALLADOLID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de la Consejería de Medio Ambiente y Energía de la Junta de Castilla y León ha ampliado la declaración de situación de alerta por riesgo meteorológico de incendios forestales para el día 23 de julio en toda la Comunidad, y para el 24 de julio en las provincias de Ávila, Burgos, Segovia, Soria y Valladolid.

Según recoge la resolución publicada este miércoles en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), las predicciones actualizadas para el 23 de julio indican la continuidad de condiciones adversas en la Comunidad, con una dorsal anticiclónica, temperaturas máximas de entre 35 y 37 grados, humedades relativas mínimas por debajo del 10 por ciento y rachas de viento superiores a los 30 kilómetros por hora. Estas circunstancias mantienen el índice de peligro de incendios entre muy alto y extremo.

Para la jornada del 24 de julio, las previsiones prevén la persistencia de estas condiciones adversas en Ávila, Burgos, Segovia, Soria y Valladolid, con temperaturas de 35 a 37 grados, humedades inferiores al 10 por ciento y rachas de viento superiores a los 40 kilómetros por hora. De este modo, la probabilidad de ignición y la capacidad de propagación del fuego se mantendrán en niveles altos.

Ante este escenario, la resolución activa una serie de medidas preventivas extraordinarias con efectos desde las 0.00 horas del 23 de julio hasta las 23.59 horas del 24 de julio. Entre ellas, se establece la prohibición de encender fuego en el monte en todo tipo de espacios abiertos, zonas recreativas y de acampada, así como el uso de barbacoas en espacios abiertos.

Asimismo, la medida suspende todas las autorizaciones concedidas para el uso del fuego y prohíbe la introducción y uso de material pirotécnico, junto con la suspensión de autorizaciones para el lanzamiento de cohetes u otros artefactos con fuego.

También queda prohibido el uso en el monte y en una franja perimetral de 400 metros de maquinaria que genere fuego, chispas o descargas eléctricas -como sopletes, soldadores o radiales-, salvo en actuaciones de emergencia para la reparación urgente de infraestructuras públicas y servicios esenciales previamente comunicadas a los Servicios Territoriales.