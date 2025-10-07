La Junta apoya a 56 empresas agroalimentarias de Castilla y León en "la mayor feria del sector" en Colonia (Alemania)

VALLADOLID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El viceconsejero de Economía y Competitividad, Carlos Martín Tobalina, ha "apoyado" a las 56 empresas agroalimentarias de Castilla y León que participan en "el mayor feria mundial del sector", la Feria Anuga 2025 en la ciudad alemana de Colonia, dentro de la estrategia de impulso a la competitividad y a la apertura de nuevos mercados para los productos de calidad de la Comunidad.

La Consejería de Economía y Hacienda, a través del Instituto para la Competitividad Empresarial (Icecyl), ha respaldado esta presencia empresarial que convierte a Castilla y León en la segunda comunidad con "mayor representación" en la feria-- que se celebra del 4 al 8 de octubre-- con 36 empresas en los stands institucionales y otras 20 de forma individual. En total, Anuga reúne a más de 7.300 expositores de un centenar de países.

En esta edición han destacado el sector cárnico --con 16 empresas de jamón y embutidos--, los dulces y productos de panadería (7), y los lácteos (5), junto a la representación de conservas, legumbres, setas y trufas, aperitivos y kombucha, según un comunicado de la Junta recogido por Europa Press.

En esta línea, el agroalimentario es ya el segundo sector más relevante en el conjunto de las exportaciones de Castilla y León, con un peso del 17 por ciento y un volumen récord de 3.485 millones de euros en 2024, lo que supone un crecimiento del 3 por ciento respecto al año anterior.

Además, en este mercado han destacado los productos transformados -café, whisky, vino, panadería y jamón-- que representan el 70 por ciento de las exportaciones, junto al crecimiento en los últimos años de aceite de oliva, conservas de hortalizas, carne bovina, patatas o alimentación animal. Castilla y León cuenta con 672 empresas exportadoras al país germano, de las que el 60 por ciento lo hacen de forma regular.

Desde 2022, la Junta incrementó un 130 por ciento el gasto en promoción internacional, hasta los 6,14 millones de euros en 2024, con un total de 13,9 millones desde el inicio del plan. Además, se han concedido ayudas por más de 7,5 millones a 950 empresas y se ha puesto en marcha una convocatoria que financia hasta el 60 por ciento del "esfuerzo exportador".

ARANCELES

La estrategia de internacionalización se enmarca en el V Plan vigente hasta 2027, que incluye nueve líneas de actuación frente a los aranceles anunciados por Estados Unidos y una red exterior en 16 países que coordina la participación en ferias internacionales.

En total, se han desarrollado más de 300 acciones de promoción con 3.576 participaciones empresariales y se ha formado a más de 1.300 profesionales en comercio exterior.