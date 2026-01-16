La Junta apoya la Fundación Laboral de la Construcción en materia de prevención y formación con 500.000 euros. - JUNTA DE CYL

VALLADOLID 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El director general de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, José Manuel Barrios, ha visitado esta mañana la sede y el centro de formación de la Fundación Laboral de la Construcción (FLC) de Castilla y León, ubicada en Valladolid, donde ha aprovechado para poner de relieve la necesaria y valiosa aportación que realiza esta entidad paritaria a la hora de mejorar la seguridad laboral y la formación en un sector económico clave para la Comunidad y ha reafirmado el compromiso de la Junta con esta labor.

Este compromiso tiene también su reflejo económico, con una inversión de medio millón de euros, aprobada el pasado mes de diciembre por parte de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, y destinada a financiar algunas de las actuaciones previstas por la entidad para los próximos meses, como el desarrollo de cursos formación en materia de prevención o la construcción de un centro en León.

Barrios ha destacado de forma especial el apoyo económico, con una aportación de 100.000 euros, destinado a facilitar formación gratuita en materia de prevención de riesgos laborales a trabajadores desempleados. La aportación de la Junta permitirá financiar el 80 % de la cuota de inscripción de los cursos que se desarrollen hasta octubre de 2026, beneficiando en torno a un millar de trabajadores y contribuyendo a mejorar la seguridad y la salud laboral dentro del sector.

En este sentido, el director general ha recordado que trabajar en la prevención de riesgos laborales debe ser una tarea compartida y ha señalado que el 14 % de los accidentes laborales registrados en Castilla y León durante los once primeros meses del pasado año se han producido en el sector de la construcción, con los costes humanos, económicos y sociales que eso representa.

FORMACIÓN COMO MOTOR DE EMPLEO Y CUALIFICACIÓN

La formación que impartirá la fundación contribuirá también a facilitar la inserción laboral de numerosas personas en situación de desempleo, mediante la obtención de la Tarjeta Profesional de la Construcción (TPC), documento que acredita la capacitación técnica y de seguridad del trabajador. Con ello, ha señalado, se aborda también el reto de la escasez de mano de obra cualificada dentro de un sector que da empleo a más de 69.000 trabajadores en Castilla y León, según la última Encuesta de Población Activa.

En el marco de este apoyo a la formación y al empleo, la Junta, a través de la Consejería, ha concedido también otra subvención de 400.000 euros para cofinanciar el centro de formación que la fundación habilitará en León, en una puesta por la modernización y la extensión territorial de estos servicios. Esta infraestructura se sumará a los centros propios que la F¡fundación ya gestiona en Burgos y Valladolid, reforzando una red que solo en 2024 formó a 5.500 alumnos en Castilla y León.

La colaboración entre la Junta de Castilla y León y la Fundación Laboral de la Construcción como órgano paritario se enmarca en el VII Acuerdo para la Prevención de Riesgos Laborales (2025-2028), firmado en el seno del Diálogo Social, y reafirma el compromiso del Gobierno autonómico con la especialización técnica y la protección de los trabajadores.