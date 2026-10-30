La Junta aprueba declaración ambiental de la modificación del PGOU de Valladolid en los terrenos previstos para Gotion

Archivo - De izquierda a derecha los ministros Jordi Hereu y Óscar Puente, los directivos de Gotion Zhu Xingbao; el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero; y el consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, Jesús Julio Carnero. - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha publicado la orden en la que se formula la declaración ambiental estratégica de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Valladolid en el entorno de La Vereda de Palomares, en el que se prevé que se pueda instalar el proyecto de gigafactoría de baterías para automoción eléctrica de la multinacional china Gotion.

Así lo publica este viernes el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), que refleja esta resolución de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, que formula esta declaración ambiental estratégica para el ámbito de Vereda de Palomares, delimitado entre la línea de alta velocidad Valladolid-Palencia-León, la carretera VA-140 y la ronda exterior VA-30.

La modificación está promovida por el Ayuntamiento de Valladolid, como uno de los pasos necesarios para habilitar el desarrollo en dichos terrenos del proyecto de la multinacional china, que deberá todavía adquirir los terrenos.

Eso sí, según señalan fuentes del Consistorio a Europa Press, para la aprobación definitiva restaría aún recibir un informe favorable de la Demarcación de Carreteras del Estado a la propuesta de enlace entre la VA-140 y la VA-30.

La declaración explica que la propuesta pretende convertir cuatro sectores de suelo urbanizable --camino de Los Lagares, La Cañada, Las Arenas y Vereda de Palomares-- para conformar dos sectores que pasarán a denominarse Vereda de Palomares y Las Arenas; ajustar la delimitación de ese segundo sector de suelo urbanizable, al que se le asigna un uso global "residencial".

También se mantiene la delimitación del sector de suelo urbano no consolidado Cuesta del Tomillo y se modificando su uso global de uso global Mixto a Residencial; y se modificar el uso global de los sectores resultantes de esta Modificación para poder acoger "una gran instalación industrial que requiere una gran cantidad de suelo para su implantación y un entorno que permita la ubicación de actividades auxiliares".

Asimismo, se plantea dotar al ámbito de unas mejores condiciones de accesibilidad que posibiliten una salida directa a la VA-30 (Ronda Exterior Este) y una relación directa con la nueva estación de mercancías. Por ello se modifica la estructura viaria planteada para la zona por el PGOU 2020.

Se asigna ordenación detallada al nuevo sector de suelo urbanizable 'Vereda de Palomares' para dar "cumplimiento a todos los estándares establecidos en la legislación urbanística autonómica, sector que resulta de integrar tres sectores de suelo urbanizable del PGOU 2020 en uno único, que permita acoger una instalación de estas dimensiones".

Cabe apuntar que al hablar del estudio ambiental estratégico, el documento menciona que la instalación industrial que se prevé es de Inobat, la primera compañía, en su caso eslovaca, que en 2022 se interesó en desarrollar un proyecto de planta de producción de baterías para automoción en la ciudad, aunque finalmente fue la china Gotion la que ha asumido el proyecto, que cuenta desde el pasado verano con dos subvenciones concedidas del Perte VEC, por un total de 138 millones de euros.

El motivo es que el expediente se comenzó a tramitar el 19 de diciembre de 2023, cuando se barajaba todavía el proyecto de Inobat.

PLAZO DE DOS AÑOS

La declaración ambiental, según la orden, perderá vigencia si, una vez publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León, el Ayuntamiento de Valladolid no adopta o aprueba el PGOU en un plazo de dos años.

Asimismo, se precisa que la evaluación ambiental estratégica "no excluye la evaluación de impacto ambiental de los proyectos que se puedan derivar de la modificación puntual" del PGOU, que Gotion, si fructifican sus planes, deberá someter también a estos trámites.

Tampoco exime al promotor de la obtención de las autorizaciones que resulten pertinentes y del cumplimiento de las condiciones establecidas en estas por los distintos organismos o entidades competentes en materia de aguas, carreteras, ferrocarriles, urbanismo, patrimonio arqueológico y etnológico, y cualquier otra que resulte procedente por resultar afectada por la ejecución de las obras proyectadas.