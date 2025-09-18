La Junta aprueba 6 millones para financiar proyectos empresariales a través del Fondo de Reindustrialización

VALLADOLID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha autorizado un incremento de 6 millones de euros para financiar, a través de Sodical, el Fondo de Reindustrialización para la recuperación de la actividad empresarial y del empleo perdido en áreas especialmente desfavorecidas, y apoyar proyectos empresariales ubicados en las áreas de los planes de desarrollo territorial.

El Fondo de Reindustrialización ha recibido desde su creación en 2016, más la aprobación hoy de 6 millones, subvenciones por valor de 111 millones de euros para financiar proyectos empresariales que acumulan una inversión inducida de 526,8 millones con más de 8.000 empleos creados o mantenidos.

Enconcreto, se han autorizado estos seis millones a la sociedad Sodical, Instituto Financiero de Castilla y León, para recuperar la actividad industrial y la creación de empleo de aquellas zonas, sectores y empresas con especiales necesidades de reindustrialización, así como para financiar proyectos empresariales ubicados en las áreas de influencia de los planes de desarrollo territorial.

Con este importe, el Fondo de Reindustrialización financiará proyectos empresariales con una inversión inducida total de 34.800.000 euros durante su duración y un empleo asociado de 750 puestos de trabajo.

Las empresas destinatarias tienen a su disposición préstamos participativos entre 90.000 y 3.000.000 de euros con un plazo máximo de permanencia de 10 años y una carencia de tres. Si el préstamo se transforma en capital social, el importe capitalizado no podrá superar el 49 por ciento de la participación accionarial.

Asimismo, en el caso de participación en el capital el importe está comprendido entre los 90.000 y los tres millones de euros, permanencia máxima de diez años y de la misma forma, no exceder la participación del 49 por ciento del capital social.