La Junta asegura que reforzará su apoyo a municipios y actualizará el Fondo de Cohesión y ampliará ayudas para bares

Comparecencia del consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, en comisión en las Cortes de Castilla y León. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Luis Miguel González Gago, ha destacado este martes en las Cortes autonómicas el compromiso de su departamento con "reforzar la cooperación con las entidades locales" y ha avanzado que en la Legislatura que acaba de comenzar se llevará a cabo una actualización del Fondo de Cohesión Territorial para los pequeños municipios, a los que también ampliará las ayudas para el mantenimiento de bares y tiendas de ultramarinos.

Éstos han sido algunos de los anuncios que ha realizado el consejero 'popular' durante su comparecencia en comisión en las Cortes de Castilla y León con motivo del inicio de la nueva legislatura.

En cuanto al apoyo a los municipios, que como ha recalcado González Gago, son "la administración más cercana" con el ciudadano, ha confirmado que el Gobierno autonómico garantizará las cuantías que reciben las entidades locales por su participación en los impuestos propios autonómicos y actualizará anualmente el Fondo de Cohesión Territorial para los pequeños municipios de la Comunidad en la misma cuantía que el Fondo de Cooperación Económica Local General.

También ha apuntado que se impulsarán nuevas fórmulas de gestión colaborativa entre entidades locales, y se promoverán medidas dirigidas a facilitar una gestión más ágil y eficiente de los ayuntamientos al servicio de los vecinos.

"El municipalismo seguirá siendo una de las prioridades de la Consejería de la Presidencia durante la legislatura", ha enfatizado González Gago.

En este ámbito, la Junta ampliará las ayudas destinadas al mantenimiento de los bares de los pequeños municipios y pedanías mediante una subvención complementaria de 3.000 euros anuales para sufragar las cotizaciones a la Seguridad Social de aquellos propietarios de establecimientos que incorporen también un servicio de tienda de ultramarinos.

De este modo, la Consejería considera que refuerza la continuidad de dos servicios esenciales para la vida cotidiana de los vecinos del medio rural. Como ha destacado González Gago el objetivo es "asegurar la igualdad efectiva entre todos los ciudadanos, vivan donde vivan".

"PLAN INTEGRAL DE LENGUAJE CLARO" DE LA ADMINISTRACIÓN

Se buscará también reforzar la relación entre la Administración y la ciudadanía y por ello se buscará "construir una Administración accesible, que elimine barreras, y facilite a todos los castellanos y leoneses una relación ágil, sencilla y transparente con los servicios públicos".

Como novedad, la Junta desarrollará un "plan integral de lenguaje claro" para hacer más comprensible la actuación administrativa, en un trabajo que comenzará por la adaptación de los procedimientos más utilizados por los ciudadanos y de aquellos dirigidos a las personas con discapacidad.

FUNDACIONES

González Gago también ha tratado los planes para la Fundación para la Promoción de los Valores y la Identidad de Castilla y León, adscrita a la Consejería, que continuará el desarrollo del programa de actividades encaminado a difundir el patrimonio histórico, cultural e institucional de la Comunidad, y avanzará en los preparativos de la conmemoración, en 2030, del octavo centenario de la unión definitiva de los reinos de León y Castilla bajo Fernando III.

Durante la legislatura, la Fundación dará continuidad a las iniciativas de divulgación histórica y cultural ya iniciadas, como las actividades dedicadas a la figura de Alfonso VII, la Escuela de Salamanca, la Controversia de Valladolid y las Leyes de Burgos.

Asimismo, impulsará una exposición itinerante sobre doña Berenguela y un proyecto de investigación sobre Fernando III el Santo.

ACTIVIDADES POR EL 23 DE ABRIL

La Fundación continuará organizando las actividades conmemorativas del Día de Castilla y León "en Villalar y en todo el territorio", con conciertos de artistas de reconocido prestigio y actividades deportivas y de ocio dirigidas a toda la familia en las nueve provincias.

Asimismo, mantendrá la convocatoria de los Premios de la Música Folk y Tradicional, como instrumento de apoyo y difusión del patrimonio musical de la Comunidad.

González Gago ha asegurado que mantendrá la colaboración con el Ayuntamiento de Villalar de los Comuneros (Valladolid) para garantizar la organización de los actos conmemorativos del Día de Castilla y León en este municipio.

PATROCINIOS DEPORTIVOS

La Consejería ha señalado que se pondrá en marcha un programa de patrocinio institucional dirigido a los equipos de máxima categoría de los deportes federados, "con el doble objetivo de reforzar la proyección y visibilidad de Castilla y León fuera de la Comunidad, y de respaldar al deporte como uno de sus principales elementos de promoción".

González Gago ha calificado de "éxito" los patrocinios a clubes deportivos con la marca 'Castilla y León Impulsa' y ha apuntado que ante "las demandas recibidas" se va a extender este patrocinio a "todos los clubs que participen en deportes de equipo que estén en la máxima categoría, independientemente del deporte federado que sea", aunque con criterios objetivos para determinar los patrocinios.