Junta y Ayuntamiento de Arévalo (Ávila) analizan las posibles ubicaciones para una estación de autobuses

El consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, ha mantenido una reunión de trabajo con el alcalde, Vidal Galicia, y otros responsables. - JCYL

ARÉVALO (ÁVILA), 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, ha mantenido una reunión de trabajo con el alcalde, Vidal Galicia, para analizar las posibles ubicaciones de una estación de autobuses en la localidad, que se incorporará al Plan de Modernización de Estaciones de Autobuses en Castilla y León.

Esta reunión de trabajo ha sido la primera toma de contacto entre el consejero y el Ayuntamiento de Arévalo, representado por su alcalde, para dar los primeros pasos encaminados a la construcción de esta nueva infraestructura en la localidad.

Durante el encuentro, celebrado en el Consistorio, ambas administraciones han coincidido en la necesidad de reforzar las infraestructuras de transporte público del municipio para "responder a las necesidades actuales de los usuarios y mejorar la conectividad de Arévalo con el conjunto de la provincia y de la Comunidad".

En este contexto, la futura estación de autobuses permitiría ofrecer unas instalaciones "modernas, accesibles y adaptadas a las exigencias de la movilidad del siglo XXI", lo que mejoraría la experiencia de los viajeros y favorecería el uso del transporte público como alternativa "sostenible y eficiente".

Esto se llevaría a cabo "en consonancia" con actuaciones similares que la Junta de Castilla y León acomete no solo en grandes ciudades sino en municipios con una población inferior, como es el caso de Arévalo, Arenas de San Pedro, Burgo de Osma, Ciudad Rodrigo, Almazán o Medina de Pomar, entre otras, tal y como ha destacado la Junta en un comunicado recogido por Europa Press.

El consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, ha trasladado su "disposición a estudiar las distintas alternativas técnicas y de ubicación, así como a trabajar de forma coordinada con el Ayuntamiento para definir las características del proyecto".

Igualmente, ha destacado "la importancia estratégica de esta actuación para el desarrollo económico y social del municipio y de su área de influencia", al ser un "enclave estratégico" entre Madrid, Ávila, Valladolid y Segovia.

En este contexto, ambas instituciones han acordado mantener una línea de trabajo "permanente" durante los próximos meses con el objetivo de avanzar en la definición de una actuación que "contribuya a mejorar la movilidad de los ciudadanos y a reforzar el papel de Arévalo como nodo de comunicaciones en el norte de la provincia de Ávila".

Para Sanz Merino, que ha detallado la importancia de Buscyl, que en la provincia de Ávila acumula 157.535 viajes (6.320 viajes en Arévalo), y 17.636 tarjetas (975 en Arévalo) "la movilidad es un servicio esencial para garantizar la igualdad de oportunidades en el medio rural".

En la actualidad, Arévalo cuenta con una amplia cobertura dentro del mapa concesional del transporte público por carretera de Castilla y León. Por el municipio discurren cuatro concesiones autonómicas, VACL-024, operada por Compañía Europea de Viajeros España (Cevesa); VACL-053, de La Regional Vallisoletana; VACL-066, de Navatour; y VACL-123, de Linecar, que suman 33 rutas entre servicios regulares, de transporte a la demanda y prestaciones conjuntas.

Esta futura intervención forma parte del Plan de Modernización de la Junta para este tipo de infraestructuras de titularidad autonómica que, con una inversión que supera los 40 millones de euros en los últimos cuatro años cofinanciada con Fondos Europeos, ha permitido intervenir en Ávila, Palencia, Ciudad Rodrigo, Salamanca, Soria, León, Almazán, Intermodal León, Ponferrada, Benavente; y estar haciéndolo en Valladolid, El Burgo de Osma, Medina de Pomar, además de Guijuelo y Zamora.

Por otro lado, en la provincia de Ávila, se han mejorado en los últimos años los denominados refugios de espera en municipios como La Cañada, San Pedro del Arroyo, La Carrera, Langa, Villaflor, Muñico, Bularros, Martiherrero, Monsalupe, La Horcajada, Mironcillo, Narros del Puerto, Palacios de Goda, San Martín, El Hoyo de Pinares, Gallegos de Sobrinos, Riofrío, Herreros de Suso, Hernansancho, Pajares de Adaja, Santa Cruz del Valle, Solosancho, El Barraco, Solana de Ávila y La Adrada.