Junta y Ayuntamiento de León suscriben un acuerdo "pionero" en CyL para la mejora y mantenimiento de centros educativos

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco (izquierda) y el alcalde de León, José Antonio Diez (derecha), tras firmar el convenio de colaboración este lunes en el Palacio del Conde Luna de León. - EUROPA PRESS

LEÓN, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco y el alcalde de León, José Antonio Diez, han suscrito este lunes un convenio de colaboración "pionero y único" en la Comunidad con una vigencia inicial de cuatro años para la mejora y el mantenimiento de los centros escolares de Educación Infantil y Primaria del municipio mediante el cual cada una de las administraciones aportará una cuantía de un millón de euros anuales.

En total este convenio beneficiará a 4.500 alumnos de 19 centros escolares de municipio. La Junta se encargará de sufragar las cuantías destinadas a obras de reforma, mejora y sustitución, mientras que el Ayuntamiento llevará a cabo las actuaciones de mantenimiento.

Se constituirá una comisión de seguimiento integrada por dos miembros de cada administración que velará por el correcto desarrollo y ejecución del convenio, que entrará en vigor mañana y se prolongará por un periodo de cuatro años que se podrá prorrogar si al llegar a su término no es denunciado por ninguna de las partes.

La firma de este protocolo responde, según ha explicado José Antonio Diez, al interés común de colaborar en beneficio de la comunidad educativa mediante la mejora de los centros escolares del municipio de León, la mayor parte de los cuales superan los 50 años de antigüedad.

Diez ha tenido palabras de agradecimiento hacia Mañueco por su implicación personal en este proyecto que nace con vocación "permanente".

Por su parte, el presidente de la Junta ha expresado que la Administración autonómica se siente "muy orgullosa" del sistema educativo de la Comunidad, ya que es "el mejor de España" y se encuentra "entre los mejores del mundo".

EDUCACIÓN "EXCELENTE" y EQUITATIVA

En este sentido, ha señalado que la Junta pretende garantizar una educación "excelente" en la que no existan diferencias, sino equidad entre el entorno rural y urbano; la enseñanza pública y la privada ni entre los estudios universitarios y los de otras etapas académicas.

"La educación es uno de los legados más importantes que podemos dejar a nuestros hijos", ha recalcado y ha añadido que el Gobierno autonómico quiere mejorarla "en todos los aspectos". "Queremos que los escolares tengan la mejor educación en los mejores espacios", ha insistido y ha concluido su intervención asegurando que la enseñanza es en Castilla y León "de primera división".

La firma del convenio de colaboración ha tenido lugar en el Palacio del Conde Luna de León y ha contado con la presencia del consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones y el delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, entre otros representantes.