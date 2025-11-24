Junta y CEOE renuevan el acuerdo de cooperación técnica internacional para "beneficiar" a empresas de CyL y del exterior

VALLADOLID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta y CEOE Castilla y León han renovado por cuarta vez el convenio de cooperación técnica internacional entre ambas instituciones para "beneficiar" a las empresas de la Comunidad y del exterior, que se interesan por el modelo de diálogo social.

El presidente de CEOE Castilla y León, Santiago Aparicio, y el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, han firmado este lunes, 24 de noviembre, el acuerdo que permite "ganar" en desarrollo económico y negociación colectiva, entre otros ámbitos.

"Es muy importante y bueno para los que vienen a aprender y a ver de lo que hacemos aquí, cuál es nuestro modelo y si lo pueden aprovechar para poderlo establecer allí", ha explicado Aparicio, para incidir en que las empresas de la Comunidad también se pueden "beneficiar" de lo que se hace en otros países.

Se trata de una "colaboración mutua" que Aparicio apuesta por mantener "por tiempo" a través de este acuerdo para que las empresas sean capaces de "mimetizarse" con lo que se hace en terceros países, como pueden ser Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú.

Y es que, en el marco de la firma del acuerdo, este lunes la CEOE y la Junta se han reunido con varios representantes de organizaciones empresariales de estos países que, posteriormente, visitarán varias provincias de la Comunidad.

En este contexto, en representación de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia y el Centro de Estudios Sociales y Laborales del mismo país, Catalina Sepúlveda ha agradecido el recibimiento en Castilla y León y ha aseverado que para la patronal colombiana es "muy importante" conocer el modelo de negociación colectiva y la relación con los sindicatos en España, un país "referente".

"Es muy importante poder conocer esos modelos de diálogo social y poderlos replicar dentro de nuestras estrategias y programas", ha insistido, para ensalzar la posibilidad de "dialogar e intercambiar experiencias y buenas prácticas" con Castilla y León, así como con el resto de países sudamericanos presentes.

En este sentido, ha aclarado que si bien estos hacen "parte de la misma región" y tienen "modelos similares", "en la práctica se generan diferencias o modelos" diferentes. "Este es un espacio demasiado enriquecedor y en el cual, evidentemente, es un gana-gana. Tanto nosotros nos vamos a llevar una experiencia y vamos a llevar unos modelos replicables y esperamos que de cierta forma también para ustedes puedan tomar y puedan ver cómo lo venimos haciendo", ha manifestado.

Por su parte, el consejero de la Presidencia ha incidido en que el convenido renovado ahonda en la cooperación técnica de cara a "reforzar" el entramado asociativo e institucional en países en vías de desarrollo, un ámbito en el que la Junta fomenta este tipo de colaboraciones con la finalidad de que esos territorios "pronto puedan llegar a ser desarrollados, de pleno derecho".

La Ley de cooperación al desarrollo del 2006 contempla este tipo de actuaciones y colaboraciones precisamente con los empresarios de Castilla y León, ha recordado, para reivindicar, asimismo, el IV Plan de Cooperación al Desarrollo de la Junta 2023-2026, que incluye una línea específica sobre estas colaboraciones a nivel empresarial para que la iniciativa pública y privada "conjuntamente pueda mejorar en esa doble perspectiva de conocimiento y de transferencia de experiencias".

Sobre el encuentro con las organizaciones empresariales iberoamericanas, González Gago ha puesto en valor la participación de estos países "hermanos" que en esta visita pueden ver cómo funciona el modelo de diálogo social de la Comunidad, "exportable a otros países", así como la sostenibilidad empresarial o la responsabilidad social corporativa.

"Con ello se procuran dos consecuencias inmediatas importantes, facilitar la constitución de pequeñas y medianas empresas, tan importantes en el tejido productivo de todos los países, y en segundo lugar generar empleo y trabajo, donde también es necesario seguir siempre reincidiendo, salvo que uno tenga el nivel óptimo de empleo, cosa que no es muy frecuente", ha concluido.