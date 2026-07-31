La Junta cifra en un 64,7% los fuegos con origen en la acción humana entre los últimos 17 incendios activos

Tierra quemada por un incendio forestal, a 31 de julio de 2026, en Fornillos de Fermoselle, Zamora, Castilla y León (España) - Paloma V. Escarpa - Europa Press

VALLADOLID, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha cifrado en un 64,7 por ciento los incendios forestales originados por la acción humana entre los últimos 17 fuegos que se han dado por estabilizados, controlados o extinguidos en los últimos días, de los cuales ocho todavía siguen activos.

A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial en la red social X, recogido por Europa Press, la Consejería de Medio Ambiente ha detallado que ocho de esos incendios se debieron a negligencias o accidentes y otros tres fueron intencionados, mientras que en seis casos el origen permanece desconocido o continúa bajo investigación.

Asimismo, la Consejería ha señalado que cinco de esos 17 incendios alcanzaron los niveles más elevados de gravedad, de los que dos llegaron a Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 y otros tres a IGR 1.

Junto a estos datos, la Junta ha lanzado un mensaje de concienciación en el que se pregunta: '¿Cuándo vamos a aprender?', en alusión al elevado peso que todavía tiene la acción humana en el origen de los incendios forestales.