VALLADOLID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de la Presidencia ha concedido ayudas por un importe global de 3.855.024,41 euros a siete diputaciones provinciales con cargo a la Cooperación Económica Local General 2026 del Fondo Complementario para Políticas Sociales.

Según consta en la orden publicada este martes en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) y recogida por Europa Press, estas subvenciones tienen como objetivo "sufragar gastos propios" por operaciones corrientes referidos a centros de tratamiento de personas con discapacidad psíquica y a plazas residenciales concertadas para personas con enfermedades mentales durante el ejercicio 2026.

Por provincias, la Diputación de León ha recibido la mayor cuantía, con 1.218.108,64 euros -918.384,80 euros para plazas concertadas de salud mental y 299.723,84 euros para centros de personas con discapacidad-, seguida de la de Palencia, con 802.736,34 euros destinados íntegramente a plazas concertadas de salud mental.

A continuación figura la Diputación de Soria, a la que se han asignado 629.803,19 euros -377.514,76 euros para centros de discapacidad y 252.288,43 euros para plazas concertadas de salud mental-, y la de Zamora, con 564.079,62 euros para plazas concertadas de salud mental.

Por su parte, la Diputación de Segovia ha obtenido 359.211,02 euros para centros de personas con discapacidad; la de Ávila ha percibido 228.462,33 euros -164.399,22 euros para plazas de salud mental y 64.063,11 euros para centros de discapacidad-, y la de Salamanca ha recibido 52.623,27 euros para centros de personas con discapacidad, sin aportación económica por parte de las instituciones provinciales en ninguno de los proyectos.

Para el cobro de la ayuda, las diputaciones beneficiarias deberán acreditar hasta el 25 de noviembre de 2026 el compromiso de los gastos financiados y el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y por reintegro de subvenciones, trámite tras el cual la Administración autonómica anticipará el importe total concedido.

Los gastos subvencionados deberán ejecutarse hasta el 31 de diciembre de 2026 y su justificación definitiva habrá de remitirse a la Consejería de la Presidencia antes del 31 de enero de 2027