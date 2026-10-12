La Junta concede ayudas por más de 928.000 euros a 14 proyectos innovadores de clústeres de CyL

VALLADOLID 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Economía y Hacienda, ha subvencionado con 928.361 euros un conjunto de 14 proyectos de los clústeres de Castilla y León a través de una convocatoria en régimen de concurrencia competitiva para desarrollar y mejorar las capacidades de investigación e innovación del tejido empresarial.

Los proyectos, cuya ejecución finalizará el 26 de febrero de 2027, movilizarán actuaciones de I+D+i por un importe superior a 1,6 millones de euros. Esta convocatoria está cofinanciada al 60 por ciento por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el ámbito del Programa 2021-2027 de Castilla y León.

La Junta ha subrayado, en un comunicado recogido por Europa Press, que los clústeres o Agrupaciones Empresariales Innovadoras (AAEEII) dinamizan el sistema de Ciencia, Tecnología y Empresa, y fomentan la colaboración entre distintos tipos de agentes, así como crean valor para todas las empresas y entidades que los conforman.

Asimismo, avanzan en la ejecución y desarrollo de la Estrategia de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente (RIS3) de Castilla y León 2021-2027 para la consecución de sus objetivos.

La mayoría de las actuaciones subvencionadas en esta convocatoria 2026 son proyectos cooperativos desarrollados por consorcios integrados por los clústeres y sus entidades asociadas, que colaboran en la ejecución conjunta de actuaciones de I+D+i.

En total se han aprobado 14 proyectos en los que participan y coordinan ocho clústeres diferentes: Clúster de Hábitat Eficiente (AEICE); Asociación de la Industria Alimentaria de Castilla y León (Vitartis); Clúster de Bienes de Equipo de Castilla y León (CBECyL); Asociación Castellano y Leonesa del Hidrógeno (H2CyL); Clúster de energías renovables y soluciones energéticas en Castilla y León (CyLSolar); Foro de Automoción de Castilla y León (Facyl); Asociación Española de Valorización Energética de la Biomasa (AVEBIOM), y la agrupación empresarial innovadora en Ciberseguridad y Tecnologías Avanzadas (CyBERLUR).

En el conjunto de los 14 proyectos aprobados, uno proyecto individual y 13 cooperativos, participan directamente 50 beneficiarios distintos, integrados por los ocho clústeres y 42 socios que son empresas y diversas entidades vinculadas al conocimiento, entre ellas centros tecnológicos, fundaciones y una universidad.

Las actuaciones apoyadas se desarrollan en distintos sectores de actividad económica y tecnológica de la Comunidad, que se pueden agrupar en tres grandes ámbitos temáticos.

Uno de ellos es la transición energética y descarbonización, mediante el desarrollo de soluciones vinculadas al hidrógeno renovable, la optimización del potencial solar fotovoltaico en áreas industriales, el autoconsumo y el almacenamiento energético con IA o la valorización de recursos en la industria alimentaria.

Otro es la transformación digital, Inteligencia Artificial e industria inteligente, orientada a la aplicación de tecnologías digitales avanzadas para el análisis de datos, la simulación, la automatización, la toma de decisiones y la optimización de procesos productivos, contribuyendo a mejorar la eficiencia y competitividad empresarial.

El tercero, la construcción sostenible, economía circular y resiliencia empresarial, que incluye actuaciones relacionadas con la industrialización de la construcción, la circularidad de materiales, la trazabilidad digital de producto o la ciberseguridad y resiliencia de las cadenas de valor en el sector de automoción y bienes de equipo.

En conjunto, los proyectos se encuentran alineados con las prioridades de especialización inteligente de Castilla y León y muestran una clara orientación hacia la sostenibilidad, la transformación digital y el fortalecimiento de la competitividad de las empresas de la Comunidad.