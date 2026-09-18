La Junta concede subvenciones por 161.332 euros para el sector de la enseñanza del español para extranjeros en CyL

VALLADOLID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte ha resuelto la convocatoria de subvenciones destinadas a financiar la creación de empresas y la innovación tecnológica en el sector de la enseñanza del español para extranjeros(ELE) con una dotación económica de 161.332 euros.

Se trata de una inversión "estratégica" que consolida a la Comunidad como el referente internacional y el gran 'aula del español' en la era digital y que aparece publicada este viernes en el BOCyL con la Orden CYT/910/2026, según ha trasladado la Junta a través de un comunicado recogido por Europa Press.

La finalidad de esta línea de ayudas es modernizar el sector educativo del español para extranjeros a través de la implantación de herramientas digitales avanzadas y metodologías virtuales innovadoras, así como la adaptación tecnológica de los centros de enseñanza de la Comunidad.

De este modo, los fondos se destinarán a proyectos que integren sistemas de aprendizaje interactivos, plataformas de formación online avanzadas y recursos tecnológicos que mejoren la experiencia y la calidad educativa de los estudiantes internacionales.

Así, esta inyección económica "refuerza" la competitividad de las escuelas, universidades y entidades del sector en Castilla y León, y "promueve la atracción de estudiantes de todo el mundo y dinamizando la economía local vinculada al turismo idiomático".

A esta convocatoria han concurrido diez proyectos, de los que han resultado beneficiarios ocho de ellos, de los cuales seis pertenecen a la provincia de Salamanca y dos a la provincia de Burgos.