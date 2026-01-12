Junta y el Consejo Comarcal del Bierzo (León) renuevan una alianza "sólida, estable y ambiciosa" con 48 millones

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, comparece tras firmar el convenio marco de colaboración para los próximos años con el Consejo Comarcal del Bierzo (León). - EUROPA PRESS

La entidad berciana considera "irrenunciable" convertir la prestación de servicios mediante convenios en competencias propias con autonomía

SAN MIGUEL DE LAS DUEÑAS (LEÓN), 12 (EUROPA PRESS)

La Junta de Castilla y León y el Consejo Comarcal del Bierzo (León) han renovado este lunes una alianza "sólida, estable y ambiciosa" mediante la firma de un nuevo convenio marco sobre cooperación económica y desarrollo competencial hasta 2029 y dotado con 48 millones de euros orientados a impulsar la economía, revitalizar el territorio, generar oportunidades y proteger a las personas más vulnerables.

Así lo ha expresado el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que ha destacado que con la firma del convenio la Administración autonómica pretende reafirmar su compromiso "histórico" con la comarca berciana.

En el convenio se concretan los recursos y las aportaciones económicas que la Junta de Castilla y León aportará a esta administración comarcal, en cumplimiento de la Ley de 1991 por la que se crea y regula la Comarca del Bierzo. El convenio tendrá una duración de cuatro años (2025-2028), dotando así de estabilidad a las relaciones de colaboración y cooperación entre ambas instituciones.

Mediante los recursos que se establecen en el convenio es necesario, según ha explicado el presidente de la Junta, cuidar a las personas, apoyar a los municipios y activar sectores "clave" para el empleo como el turismo, el medio ambiente, la atención social o la inserción laboral. Al mismo tiempo, ha señalado la importancia de apostar por el emprendimiento rural, el comercio de proximidad y la reactivación de la cuenca minera a través de los Fondos de Transición.

Del mismo modo, ha recalcado que a través del acuerdo suscrito se pone a las personas "en el centro de la acción política", al permitir proteger a la infancia y a la juventud; reforzar la atención a los mayores y mejorar la salud laboral.

"COOPERACIÓN LEAL" Y "POLÍTICA ÚTIL"

Además, se ha referido a la "cooperación leal", la "política útil" y la acción política compartida, que hace que se pueda llegar "más lejos". "Creo que este convenio va a ser útil para las personas de El Bierzo y para atender mejor sus necesidades", ha recalcado.

Mañueco también ha manifestado la importancia de impulsar proyectos que trascienden al convenio suscrito, como los relativos a los polígonos industriales de Ponferrada o de Cubillos del Sil, el Parque de Agroalimentación de El Bierzo, la futura Policlínica en el Campus Universitario o el Centro de Formación Profesional de Almázcara.

Finalmente, ha recordado que también la Junta trabaja en actuaciones de abastecimiento de agua, construcción de viviendas e inversiones en patrimonio como la Casa de la Confesoría.

Por su parte, el presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Olegario Ramón, ha destacado que el convenio es "de gran trascendencia" para la entidad, ya que, además de abordar la financiación de gastos corrientes y de inversiones, supone el paso previo al desarrollo "efectivo" de las competencias y la participación institucional que la ley de 1991, reformada en 2010, prevén como asumibles por el Consejo Comarcal.

MEJORAS EN FINANCIACIÓN Y COMPETENCIAS

Asimismo, ha puesto en valor que el documento suscrito incluye algunas mejoras tanto en la financiación como en el desarrollo competencial respecto al firmado en 2020.

En concreto, Olegario Ramón se ha referido a cuestiones como la revalorización anual de la cuantía de las inversiones en el mismo porcentaje que los gastos corrientes, el aprovechamiento de fondos de Transición Justa para territorios mineros, la potenciación del servicio de Información y Asesoramiento Integral al Emprendedor y a las Empresas del Medio Rural que presta, el impulso de acciones de reactivación del comercio de proximidad a través de bonos o la apuesta por potenciar la gestión unificada del Paraje de Las Médulas.

No obstante, ha señalado que "no son pocas" las aspiraciones del Consejo que no han podido ser tenidas en cuenta o dependen de la "voluntad" de llegar a posteriores acuerdos como la financiación de la construcción de su nueva sede o el aprovechamiento de "la gran experiencia" del Banco de Tierras.

ASPIRACIONES Y DEMANDAS

La aspiración del Consejo Comarcal del Bierzo, ha explicado, además del incremento progresivo de la absorción de competencias, es la prestación de unos servicios "de calidad, eficientes y eficaces", que mejoren "de verdad" la vida de los bercianos. Para ello es "imprescindible" que la financiación de esos servicios sea "la adecuada", tanto para afrontar los gastos en medios personales como en medios materiales.

Al mismo tiempo, entiende como "irrenunciable" la conversión de la prestación de servicios a través de convenios bilaterales en competencias propias con autonomía y la toma de decisión por parte del Consejo. "Ese es un camino que hemos de recorrer y estoy seguro que recorreremos juntos, basando nuestras relaciones en los principios de lealtad institucional y recíproca. Hay razones sobradas para avanzar en este proceso", ha subrayado.