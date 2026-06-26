Junta, en "contacto constante" con Ministerio y Consulado para saber necesidades de los castellanoleoneses en Venezuela

José Luis Bellido (i), Luis Miguel González Gago, Fernando Guerra y Ruth Andérez, durante la reunión. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha asegurado que el Gobierno autonómico está "en contacto constante" con el Ministerio de Asuntos Exteriores, la Embajada y el Consulado para conocer las "necesidades" de los castellanoleoneses residentes en Venezuela y que se hayan podido ver afectados por el terremoto en Caracas y La Guaira.

Durante la atención a medios tras reunirse con los presidentes de la Confederación Internacional y de la Federación de Casas Regionales en Castilla y León, Gago ha señalado que al no tener un centro de Castilla y León en el país, las referencias que les llega son "indirectas y vía estatal".

"Por un lado, mantenemos una comunicación permanente con el Ministerio de Asuntos Exteriores, Embajada y Consulado, tendente a ver qué necesidades se pueden plantear para los castellanos y leoneses. Y por otro lado, desde la Consejería de Desregulación también se mantiene un contacto permanente con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) para ver qué necesidades existen", ha detallado.

El consejero de la Presidencia ha comprometido "máxima colaboración e intercambio de información", si bien a día de hoy desconocen la situación específica de los más de 3.000 castellanoleoneses en el país. "Hay dos fallecidos, pero no nos costa que ninguno de ellos sea de esta tierra", ha finalizado.

Por su parte, el portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ha manifestado que el Gobierno autonómico se encuentra a disposición de la embajada, del consulado, de la Agencia Española de Cooperación Internacional de Desarrollo y del Ministerio de Asuntos Exteriores para colaborar en todo aquello que sea preciso en relación con los terremotos registrados en Venezuela.

Fernández Carriedo ha calificado de "preocupantes" las noticias que llegan desde el país y ha asegurado que la Junta va a estar "siempre presente" en la medida en que todos se sumen a colaborar. Asimismo, ha explicado que en este momento es "extraordinariamente difícil" obtener información.