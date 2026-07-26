La Junta convoca ayudas por valor de 5 millones de euros para impulsar la expansión internacional de las pymes

VALLADOLID 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Economía y Hacienda, a través del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICECyL), ha aprobado la convocatoria de subvenciones destinadas a financiar proyectos de expansión internacional de pequeñas y medianas empresas de la Comunidad, con un presupuesto inicial de 2,5 millones de euros ampliables hasta los 5 millones de euros.

El plazo para la presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el 28 de febrero de 2027 para mejorar la competitividad del sistema productivo y favorecer la presencia de las empresas con domicilio social o centro de trabajo en la Comunidad que realicen acciones de promoción exterior.

El objetivo de las ayudas es facilitar la financiación de proyectos orientados a la internacionalización a través de la participación en ferias internacionales, misiones comerciales, el registro de marcas fuera de la Unión Europea y el desarrollo de planes de marketing digital para mercados exteriores, según ha trasladado la Junta a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Serán subvencionadas las actividades ejecutadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026, ayuda que incluye el gasto de viaje, alquiler de espacios feriales y creación de páginas web en idiomas extranjeros.

En cuanto a la cuantía de las ayudas, se establece un porcentaje general del 45 por cierto sobre el coste subvencionable, que puede alcanzar el 60 por cierto debido a bonificaciones adicionales contempladas en las bases reguladoras.

Los proyectos presentados deben contemplar un presupuesto total elegible mínimo de 3.000 euros y el límite máximo de ayuda por entidad será de 120.000 euros.

Para facilitar la gestión, el pago de la subvención será único y se realizará a través de transferencia bancaria una vez que la ayuda sea concedida y aceptada por el beneficiario.

El régimen de estas ayudas se rige por el reglamento de 'minimis', con un límite máximo de 300.000 euros de ayuda total por empresa en los últimos tres años.

Para acceder a más información sobre la convocatoria se puede consultar la sede electrónica de la Junta.