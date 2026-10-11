Junta convoca el III Premio CyL en el Exterior para reconocer a quienes ayudan a los castellanoyleoneses que viven fuera

VALLADOLID 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta ha convocado la tercera edición del Premio Castilla y León en el Exterior, una iniciativa de la Consejería de la Presidencia destinada a reconocer la labor de quienes contribuyen a mejorar la atención y el apoyo a los castellanosyleoneses que residen fuera de la Comunidad, así como a difundir la imagen de la Comunidad en otros territorios,

Estos premios ponen en valor la contribución de las personas y las comunidades castellanasyleonesas en el exterior, que mantienen sus vínculos con la tierra de origen y desempeñan "una importante labor en la acogida, la integración y el bienestar de los emigrantes", como así ha reconocido desde la Consejería de la Presidencia.

También reconocen las iniciativas que favorecen el ejercicio de sus derechos, mejoran sus condiciones de vida y trabajo, o facilitan su posible retorno a Castilla y León.

La convocatoria contempla cuatro categorías como son 'centro castellanoyleonés en España', 'centro castellanoyleonés en el extranjero', 'persona en España' y 'persona en el extranjero'.

Cada uno de los dos premios destinados a centros está dotado con 6.000 euros, mientras que los correspondientes a personas cuentan con una cuantía de 3.000 euros cada uno. Los premiados recibirán, además, un símbolo distintivo y acreditativo del reconocimiento.

Podrán presentar candidaturas las comunidades castellanasyleonesas en el exterior y sus federaciones, asociaciones vinculadas a la emigración y otras entidades e instituciones públicas y privadas relacionadas con este ámbito. Las propuestas deberán acompañarse de una memoria justificativa de los méritos y la trayectoria de las personas o comunidades candidatas.