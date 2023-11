Junta convoca una línea de subvenciones para impulsar la creación de planes para evitar los accidentes cerebrovasculares

VALLADOLID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Industria, Comercio y Empleo ha convocado una línea de subvenciones, con un crédito de 500.000 euros, que tiene como objetivo ayudar a las empresas de la Comunidad a implantar 'Planes de Bienestar Laboral' para reducir los accidentes cerebrovasculares.

Otra línea que ha puesto en marcha la Consejería, que también duplicó su presupuesto este año, es la que financia la retirada de amianto y sustitución de cubiertas por material seguro, que ha permitido retirar más de 300.000 metros cuadrados "poniendo freno a la exposición de los trabajadores a la uralita que es un material cancerígeno".

Desde la Consejería de Industria, Comercio y Empleo se están organizando diferentes jornadas técnicas en todas las provincias para formar sobre diferentes materias relacionadas con la prevención de riesgos laborales a profesionales del sector.

La pasada semana se celebraron dos jornadas, una en Ávila, bajo el título de 'Ruta del bienestar laboral hacia las empresas saludables', y otra en Burgos titulada 'Inteligencia Artificial aplicada a la Prevención de Riesgos Laborales', mientras que este último viernes se ha celebrado la de Zamora bajo el nombre 'Sube, pero seguro'.

El secretario general de industria, Comercio y Empleo, Alberto Díaz Pico, inauguró la jornada de Ávila celebrada en el salón de actos de la Gerencia del Servicio Público de Empleo. Durante su intervención destacó que el nuevo Plan Estratégico de Seguridad Salud y Bienestar Laboral 2023-2025 incluía por primera vez líneas de subvención para promover el bienestar en las empresas.

Díaz Pico inició su intervención dando importancia a impulsar las acciones de bienestar para "reducir los accidentes cerebrovasculares que representan la primera causa de siniestralidad laboral mortal en nuestra Comunidad".

Del mismo modo, señaló que los planes de bienestar tienen por un lado carácter preventivo, creando o consolidando los proyectos de empresas saludables; y, por otro, de protección y primeros auxilios, con dotaciones de eficaces en los centros de trabajo como los desfibriladores. "Gracias a ello establecemos centros de trabajo cardio-protegidos, en los que, mediante la adquisición, instalación y formación para el uso de desfibriladores para personal no sanitario", manifestó.

En este aspecto, destacó que "más de 200 empresas se han interesado por la implantación de planes de bienestar para mejorar la salud y la motivación de los empleados". De esta forma, se pone foco en la prevención y en el bienestar con perspectiva del cuidado integral en la empresa.

El secretario general señaló que, con estos espacios, el coeficiente de retorno de estas políticas se cifra entre 2,5 euros y 6 euros de beneficio por cada euro invertido y en un 14 % de mejora en la productividad.

Cabe destacar que, junto con la instalación de desfibriladores, el otro elemento más solicitado por las empresas son las sesiones de fisioterapia. En este sentido, indicó que a través de las sesiones de fisioterapia se puede intervenir en las bajas más frecuentes por accidentes de trabajo leves: los trastornos musculoesqueléticos y sumarse a la actuación desde la línea de equipos de trabajo, todo lo cual potencia la ergonomía del puesto.

Del mismo modo, aprovechó su intervención para informar de los datos de siniestralidad laboral en Ávila durante el mes de octubre destacando que se ha reducido la siniestralidad de los accidentes en jornada de trabajo en un 54 % con respecto al mismo mes del año anterior. La reducción se produce en los accidentes de trabajo leves (54 %), en los graves (33 %) y en los accidentes mortales, sin que, hasta la fecha, se haya producido ninguno.

Asimismo, hizo referencia a que, en el acumulado de los diez meses de 2023, Ávila es una de las provincias de Castilla y León donde se ha reducido un 12 % la siniestralidad total de los accidentes de trabajo en jornada laboral, lo que supone un descenso de 34 accidentes.

APLICACIÓN DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

El jueves, al mismo tiempo, el director general de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales inauguró la jornada celebrada en FAE Burgos, donde se abordaron las posibilidades que ofrece la aplicación de la Inteligencia Artificial a la Prevención de Riesgos Laborales.

De la Parte hizo hincapié en que la "inteligencia artificial puede ser una herramienta útil para proteger a los trabajadores de riesgos en el lugar de trabajo, mejorando la capacidad de las empresas para identificar y prevenir los riesgos de la actividad laboral".

En este sentido, señaló que "con ayuda de la IA las empresas podrán analizar grandes cantidades de datos de seguridad", por ejemplo, se puede llegar a detectar condiciones peligrosas en tiempo real generando alertas sobre dichas situaciones, ayudando así a la organización en la toma de decisiones inmediatas para mejorar la seguridad y salud de los trabajadores. Del mismo modo, este tipo de tecnología puede facilitar la vigilancia a tiempo real del uso de epis, utilizar la realidad virtual para la formación en prevención de riesgos laborales o la detección de concentraciones de agentes químicos tóxicos in situ y la posterior reacción rápida de emergencia.

Por último, el director general informó de los datos acumulados de accidentes laborales en la provincia de Burgos, que ha sufrido una variación negativa de un 55 % en los accidentes graves y una reducción del 44 % en los mortales.

Reducción de la siniestralidad

La jornada celebrada en Zamora, inaugurada por el director general de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales, Fernando de la Parte, con el título 'Sube, pero seguro,, presentó soluciones prácticas para trabajar temporalmente desde altura y evitar los accidentes desde las escaleras de mano, ya que este es el agente material que más accidentes graves causa.

El director general resaltó que esta nueva política en materia de prevención de riesgos laborales que ha introducido la Consejería está generando resultados positivos, con la reducción de la siniestralidad en los últimos diez meses y con una tendencia a la reducción de la gravedad. Destacar que han disminuido un 0,25 % el total de accidentes en jornada laboral y que los accidentes mortales de enero a octubre de 2023 han bajado un 38 % respecto al mismo periodo de 2022.

En la provincia de Zamora se redujo la siniestralidad laboral total de los accidentes de trabajo en jornada un 3,66 %. Esto supone una reducción de 54 accidentes de trabajo en total. El aspecto más positivo es que hasta la fecha no se han contabilizado accidentes mortales en jornada de trabajo. También se reduce la cantidad y gravedad de los accidentes 'in itinere'. Los leves por este motivo bajan un 15 % y los graves un 33 %. La cantidad total de accidentes 'in itinere' desciende un 15 %.