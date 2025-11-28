Junta convocará el próximo año 1.864 plazas sanitarias de las que 759 serán nuevas y 798 para especialidades médicas

Archivo - Hospital Universitario de Salamanca. - JCYL - Archivo

VALLADOLID 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Gerencia Regional de Salud convocará el año que viene un total de 1.864 plazas de personal sanitario, de gestión y servicios, de las que 798 serán para especialidades médicas y 864 para enfermería -de ellas 214 de especialistas-, según se ha anunciado hoy en la reunión de la Mesa Sectorial de Sanidad de Castilla y León.

Se trata, en primer lugar, de una nueva oferta de empleo público que corresponde a 2025, con 759 nuevas plazas, de las que 328 son de licenciados especialistas, y de ellos 250 de medicina familiar y comunitaria.

Asimismo, la oferta incluye 329 plazas de enfermería, de las que 59 son enfermeros especialistas (matrona, pediatría, geriatría y salud mental), siete titulados superiores de laboratorio de diagnóstico clínico, 50 para auxiliares administrativos y 45 para celadores.

Posteriormente a la publicación de la OPE se convocarán los respectivos procesos selectivos para la incorporación como personal fijo de los aspirantes que resulten seleccionados.

En segundo lugar, la Consejería de Sanidad tiene prevista la inminente convocatoria de otras 1.105 plazas de ofertas de empleo público anteriores a la de 2025, de las que 430 plazas son de medicina familiar y comunitaria y 40 para pediatras, así como 535 para enfermería, de las que 155 son para enfermeras especialistas (del trabajo, pediatría, salud mental y geriatría).

A estas han de sumarse 14 plazas de inspectores médicos y once de enfermeros subinspectores, más 15 plazas de gestión administrativa y otras 60 de la categoría de administrativo.

La Gerencia Regional de Salud hará también el año que viene las modificaciones oportunas en la plantilla orgánica de Sacyl para crear las primeras 67 plazas de enfermero especialista en enfermería familiar y comunitaria, para garantizar así la incorporación progresiva de esta especialidad en las plantillas orgánicas de todas las gerencias de Sacyl.

Otra de las cuestiones tratadas en la Mesa Sectorial ha sido la propuesta de convocatoria de un concurso de traslados abierto y permanente en tres categorías que hasta la fecha no estaban incluidas en esta forma de provisión.

En concreto, es la primera convocatoria de las categorías de técnico superior en nutrición y dietética, técnico de farmacia y licenciado especialista en laboratorio clínico.

Por último, y como otra de las medidas más destacadas, la Gerencia Regional de Salud ha anunciado que el nuevo Plan de Formación para 2026 incluye una propuesta con más de 2.500 actividades, más de 33.800 horas formativas (un 6 por ciento más que en 2025) y casi 104.000 plazas a ofertar (un 12 por ciento más que en 2025).

Para la elaboración de este Plan de formación se han tenido en cuenta las aportaciones de los destinatarios, de las gerencias, de las organizaciones sindicales y colegios profesionales del sector.

Se trata de formar a los profesionales de Sacyl en competencias y habilidades cuya necesidad se va detectando, y hacerlo con la calidad que caracteriza al sistema público de salud de Castilla y León.