Junta convocas becas de ayudas al estudios para la formación de desempleados con una partida de 3,98 millones

VALLADOLID 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECyL) ha aprobado las dos convocatorias de becas y ayudas al estudio, destinadas a facilitar la formación de personas desempleadas durante el ejercicio 2026 y que cuentan con una inversión global de 3,98 millones de euros.

Estas ayudas, cuya convocatoria se publicará este martes en el Bocyl, tienen como principal objetivo asegurar que la situación personal o el lugar de residencia no supongan un freno a la mejora de la cualificación y formación profesional de los trabajadores en situación de desempleo.

La inversión se articula en torno a dos líneas: por un lado, la destinada a los trabajadores que participen en la formativa asociada al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, que cuenta con un presupuesto de 2.980.000 euros; por otro, la convocatoria de ayudas para el resto de las acciones formativas del Sistema de Formación Profesional para el Empleo que se desarrolla en la Comunidad, con una inversión de 1.000.000 euros.

Además, se fijan ayudas para la conciliación para aquellas personas con escasos recursos que cuiden de hijos menores de 12 años o familiares dependientes, para garantizar que la formación sea compatible con las responsabilidades familiares.

Las cuantías económicas a percibir en este caso serán las equivalentes al 75 por ciento del Iprem diario por cada día de asistencia.

Asímismo, se establece una ayuda adicional para colectivos con necesidades especiales como personas con discapacidad o víctimas de violencia, que percibirán entre 9 y 10 euros diarios adicionales por su participación en los cursos.

Podrán ser beneficiarios de estas ayudas todos los participantes en las acciones formativas que se encuentren inscritos como desempleados en el ECyL en el momento de iniciar su formación.

Las solicitudes se presentarán en un plazo de diez días hábiles tras la finalización del curso en el que hayan participado. El trámite de solicitud podrá realizarse de forma presencial o a través de la sede electrónica de la Administración de Castilla y León www.tramitacastillayleon.jcyl.es , donde estarán disponibles todos los modelos normalizados.

Las cuantías establecidas para cubrir las necesidades de los alumnos son las siguientes. En el ámbito de la movilidad y el transporte, 1,5 euros diarios para transporte público y 0,19 euros por kilómetro para quienes utilicen vehículo privado por falta de medios regulares. Para manutención y alojamiento, ayudas de hasta 12 euros diarios por manutención y hasta 80 euros diarios por alojamiento (o 158,40 euros en prácticas internacionales) cuando la formación exija pernoctar a más de 100 kilómetros del domicilio.