La Junta de CyL analiza datos pluviométricos, y partes de Agroseguro para "atender las necesidades" del campo

VALLADOLID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León, María González Corral, ha explicado este martes que la Administración autonómica analiza actualmente los datos de las lluvias de los últimos días procedentes de las estaciones meteorológicas y de los propios agricultores, al tiempo que está en contacto con Agroseguro, para determinar el impacto que tienen las sucesivas borrascas y las crecidas de los ríos.

Así lo ha señalado este martes la consejera en declaraciones a los medios de comunicación en Valladolid, donde ha participado en la inauguración del concurso 'Destapa las Legumbres', en el que 17 cocineros de todo el país compiten por el premio a la mejor tapa elaborada con uno de estos productos, en el marco del Día Mundial de Las Legumbres que promueve la FAO.

González Corral ha sido preguntada por el impacto de las sucesivas lluvias en la comunidad y ha explicado que por un lado analizan los datos de las estaciones meteorológicas en comparación con años anteriores.

Además, están en contacto con Agroseguro para que "se vayan trasladando por parte de los agricultores o los ganaderos" los partes que muestren qué cultivos pueden estar "hipotéticamente afectados".

En todo caos, la consejera ha apostado por la "prudencia" para ver como avanzan los próximos días y ver "cómo el terreno es capaz de filtrar el agua que tenemos ahí", y así analizar los cultivos.

González Corral ha recordado que la Junta cuenta con "distintas líneas" de trabajo y de estudio, sobre los cultivos que han podido quedar afectados. Algunos de ellos, ha explicado, "todavía no se han recogido" y se analiza si puede haber algún daño en ellos. También se analiza los que se han sembrado para ver si estas lluvias "pudiesen haber supuesto algo de cara al crecimiento"; o el retraso que puede provocar en las siembras.

"Todo ello lo tenemos que seguir observando, tenemos que seguir viendo qué pasa con la meteorología, qué pasa con el terreno y desde luego también atender a las necesidades de los agricultores", ha concretado.

Para ello, ha avanzado que este jueves se celebra un Consejo Consultivo con el ministro de Agricultura, Luis Planas, para preparar la a su vez una reunión que tendrá el representante del Gobierno de España en la Unión Europea. Allí, ha señalado, trasladará la situación de Castilla y León "para que tanto desde el ministerio como desde la Unión Europea se articule lo que en su caso sea necesario".