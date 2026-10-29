La Junta de CyL exige que se esclarezcan "todos los hechos": "Es lo que merecen las víctimas"

Grúas trabajando en las labores de desescombro en el accidente ferroviario en Urda, a 29 de octubre de 2026, en Urda, Toledo, Castilla-La Mancha (España). - Eusebio García del Castillo - Europa Press

VALLADOLID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha exigido el esclarecimiento de "todos los hechos" en relación al accidente ferroviario ocurrido ayer en la localidad de Urda (Toledo) y que ha registrado hasta el momento un total de 69 personas fallecidas, al tiempo que ha subrayado que "es lo que merecen las víctimas" y lo que la Administración autonómica "desea que se produzca".

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Fernández Carriedo ha reiterado en primer lugar la "solidaridad con las víctimas", el dolor del Ejecutivo castellano y leonés junto con los familiares y el deseo de una "pronta recuperación" de las personas que han resultado afectadas por el siniestro.

Asimismo, ha expresado un mensaje de "reconocimiento" a los equipos de rescate y a todas las personas que han intervenido en los momentos iniciales, entre los que ha mencionado a los servicios sanitarios y de protección civil de las comunidades autónomas y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

En cuanto a la gestión política, el portavoz autonómico ha subrayado la imposibilidad de realizar "crítica política" sobre un servicio que corresponde a la Administración del Estado ante el actual contexto de proceso electoral.

Respecto a la actuación operativa, Fernández Carriedo ha informado de que el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha mantenido contacto telefónico "desde el primer momento" con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, a quien ha puesto a disposición todos los medios de los que dispone la Comunidad.

Como consecuencia de esta conversación telefónica, la Junta de Castilla y León envió a la zona un grupo de rescate y salvamento, así como dos helicópteros sanitarios. Estas aeronaves realizaron diversos traslados de heridos desde el lugar del suceso hasta los centros hospitalarios de Castilla-La Mancha, en particular al Hospital General Universitario de Ciudad Real y Toledo.

Durante el retorno de estas evacuaciones, y a requerimiento del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), se envió de forma continuada diverso material sanitario y sangre desde los centros hospitalarios castellano-manchegos para su utilización 'in situ'.

Fernández Carriedo ha remarcado que esta intervención ha ayudado en las tareas de rescate en el lugar de la tragedia y ha calificado este despliegue como una "demostración de que la colaboración y la solidaridad entre las comunidades autónomas funciona". En este contexto, ha recordado que Castilla y León ha recibido el apoyo de otras autonomías cuando han ocurrido emergencias en su territorio.

Sobre la filiación de los afectados, el portavoz ha aclarado que la Junta de Castilla y León no dispone en este momento de información sobre si entre las personas que han resultado heridas o fallecidas existen ciudadanos con origen o conexión con la Comunidad. Así, Fernández Carriedo ha indicado que lo razonable es que estos datos sean conocidos en primer lugar por los familiares antes de hacerse públicos.

Finalmente, el consejero ha incidido en la intención del Ejecutivo autonómico desde el primer minuto ha sido colaborar con una "comunidad hermana" que atravesaba especiales dificultades, actuando sin pensar en la procedencia de las víctimas sino en el "lado humano" de las personas afectadas.