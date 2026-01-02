La Junta de CyL ofertará dobles titulaciones en los estudios de Formación Profesional

Estudiantes FP - CEU

VALLADOLID, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Educación, mejorará el mapa de la oferta de Formación Profesional en la Comunidad con dobles titulaciones.

En la actualidad, se están tramitado las siguientes: Técnico en Instalaciones de Telecomunicaciones y Técnico en Instalaciones Eléctricas y Automáticas; Técnico Superior en Programación de la Producción en Fabricación Mecánica y Técnico Superior en Diseño de Fabricación Mecánica; Técnico Superior en Guía, Información y Asistencias Turísticas y Técnico Superior en Agencias de Viajes y Gestión de Eventos; Técnico Superior en Gestión de Alojamientos Turísticos y Técnico Superior en Agencias de Viajes y Gestión de Eventos; Técnico Superior en Integración Social y Técnico Superior en Mediación Comunicativa; y Técnico Superior en Marketing y Publicidad y Técnico Superior en Gestión de Ventas y Espacios Comerciales.

Dichos estudios tendrán una duración de tres años y, una vez superados los tres cursos, el proyecto intermodular y la formación en una empresa u organismo equivalente, se obtendrán las dos titulaciones. Además, si se superan todos los módulos del primer y segundo curso, junto con el proyecto y la formación en empresa, se podrá obtener ya una titulación.

La Consejería de Educación considera que esta oferta mejorará la empleabilidad y la formación integral del alumno, al permitir adquirir un amplio conocimiento y experiencia, que le aporte las herramientas necesarias para acceder con excelente preparación al mercado de trabajo.