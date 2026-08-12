La Junta da por controlado el incendio de Cifuentes de Rueda (León), que llegó a IGR-1

LEÓN, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha dado por controlado el incendio que se declaró el pasado lunes en la localidad leonesa de Cifuentes de Rueda, que llegó a declararse con Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1.

Según datos de la web de incendios forestales de la Junta, Inforcyl, el incendio quedó controlado a las 21.00 horas de este martes.

Las llamas se iniciaron a las 13.25 horas en una zona situada entre Cifuentes de Rueda y Nava de los Caballeros (León), y a las 15.43 horas se declaró como IGR-1 dado que podían peligrar masas arboladas de más de 30 hectáreas.

La situación se rebajó a IGR-1 en la noche del lunes y el martes se dio por estabilizado y, posteriormente a las 21.00 horas como controlado.

El operativo de extinción llegó a estar compuesto por más de 60 medios, entre aéreos y terrestres.