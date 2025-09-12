La Junta da por controlado el incendio de Fasgar (León), tras más de un mes desde su inicio

LEÓN, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta ha dado por controlado el incendio de Fasgar (León), 34 días después de que se originara por una descarga de rayos, según informa la web del Infocal consultada por Europa Press.

El portal registra su control a las 19.15 horas de este jueves. Las llamas se originaron el 8 de agosto a las 17.24 horas y fue declarado de Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2, seis días después a las 10. 58 horas.

En estos momentos, se encuentra activo el incendio de la localidad zamorana de Castromil, en la comarca de Puebla de Sanabria, que se originó también el 8 de agosto por causas que se investigan.