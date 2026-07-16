La Junta da por controlado el incendio de Íscar (Valladolid) declarado el martes 14

Municipio de Íscar cercano al incendio forestal del pasado martes 14 de julio.
Municipio de Íscar cercano al incendio forestal del pasado martes 14 de julio. - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press
Europa Press Castilla y León
Publicado: jueves, 16 julio 2026 14:21
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VALLADOLID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha dado oficialmente por controlado este jueves el incendio que se declaró en Íscar (Valladolid) el pasado martes, 14 de julio, y que llegó a alcanzar el índice de gravedad potencial 2 (IGR-2).

Así lo señala la web de información sobre incendios forestales de la Junta de Castilla y León (Inforcyl), que indica que el fuego ha quedado controlado a las 10.25 horas de este martes.

El incendió se declaró a las 16.30 horas del martes junto a la calle Francisco Pizarro de Íscar, en las laderas del Castillo y las causas de las llamas por el momento se encuentran en investigación.

Poco después la Junta de Castilla y León declaró el Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 por amenaza seria a poblaciones y por poder comportar "grave riesgo para la población y bienes no forestales".

Inicialmente se tuvo que evacuar, de forma preventiva, a gente de sus casas en algunas zonas del pueblo, pero el viento empujó las llamas en dirección contraria a la población iscariense, lo que redujo el peligro sobre las viviendas.

No obstante el incendio afectó a una parte del castillo y calcinó la estructura del bar restaurante ubicado en el recinto.

Pasadas las 14.00 horas de este jueves, se mantiene en la zona un dispositivo formado por cuatro medios terrestres.

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