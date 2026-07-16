La Junta da por controlado el incendio de Íscar (Valladolid) declarado el martes 14

Municipio de Íscar cercano al incendio forestal del pasado martes 14 de julio. - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press

VALLADOLID 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León ha dado oficialmente por controlado este jueves el incendio que se declaró en Íscar (Valladolid) el pasado martes, 14 de julio, y que llegó a alcanzar el índice de gravedad potencial 2 (IGR-2).

Así lo señala la web de información sobre incendios forestales de la Junta de Castilla y León (Inforcyl), que indica que el fuego ha quedado controlado a las 10.25 horas de este martes.

El incendió se declaró a las 16.30 horas del martes junto a la calle Francisco Pizarro de Íscar, en las laderas del Castillo y las causas de las llamas por el momento se encuentran en investigación.

Poco después la Junta de Castilla y León declaró el Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 por amenaza seria a poblaciones y por poder comportar "grave riesgo para la población y bienes no forestales".

Inicialmente se tuvo que evacuar, de forma preventiva, a gente de sus casas en algunas zonas del pueblo, pero el viento empujó las llamas en dirección contraria a la población iscariense, lo que redujo el peligro sobre las viviendas.

No obstante el incendio afectó a una parte del castillo y calcinó la estructura del bar restaurante ubicado en el recinto.

Pasadas las 14.00 horas de este jueves, se mantiene en la zona un dispositivo formado por cuatro medios terrestres.