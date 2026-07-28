La Junta declara la alerta por altas temperaturas en todas las provincias de Castilla y León

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VALLADOLID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Protección Civil de la Junta ha declarado la alerta ante la previsión de fenómenos meteorológicos adversos, temperaturas máximas, desde las 12.00 horas de este martes, 28 de julio, y con fecha de finalización en función de la evolución del episodio, para todas las provincias de Castilla y León.

El Ejecutivo autonómico ha explicado que durante los próximos días se espera un ascenso progresivo de las temperaturas que podría ser persistente y prologarse durante toda la semana.

A partir de este martes se espera que las temperaturas máximas puedan alcanzar los 39 grados y se mantengan estos valores al menos hasta el viernes en toda la Comunidad.

Las altas temperaturas, unidas a la baja humedad, provocarán que el nivel de riesgo de incendio se sitúe en valores muy altos incluso llegando a extremo y generará un peligro importante para activades al aire libre y para personas vulnerables.

Ante esta situación, el Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil intensificará su actividad de vigilancia y seguimiento operativo, en coordinación con la AEMET.

La duración de esta alerta se mantendrá activa mientras persista el episodio cálido y será desactivada en función de la evolución meteorológica, ha detallado la Administración autonómica a través de un comunicado recogido por Europa Press.

CONSEJOS DE AUTOPROTECCIÓN

Ante este episodio de altas temperaturas, la Agencia de Protección Civil y Emergencias ha recordado la importancia de adoptar medidas de autoprotección para minimizar sus efectos.

Entre ellas, ha recomendado evitar salir de casa durante las horas centrales del día, entre las 12.00 y las 18.00 horas, reducir la actividad física y descansar con frecuencia en lugares con sombra o en espacios ventilados o acondicionados.

Asimismo, ha aconsejado mantener una adecuada hidratación bebiendo agua y zumos de fruta sin esperar a tener sed, evitar las comidas copiosas y calientes, limitar el consumo de alcohol y optar por verduras y frutas.

También ha instado a vestir ropa ligera, holgada y de colores claros, además de utilizar sombrero, gafas de sol y crema de protección solar.

En el hogar, Protección Civil recomienda bajar las persianas y mantener las ventanas cerradas durante el día, abriéndolas por la noche para favorecer la ventilación, utilizar las habitaciones más frescas y conservar los alimentos en el frigorífico respetando las medidas higiénicas de conservación.

Finalmente, ha pedido extremar la precaución con las personas más vulnerables, especialmente niños, mayores y quienes presenten problemas de salud, y ha recordado que nunca deben dejarse menores ni ancianos en el interior de un vehículo estacionado con las ventanillas cerradas.