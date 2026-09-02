La Junta declara la alerta por riesgo de incendios desde este jueves y hasta el domingo

Archivo - Imagen de voluntarios del cuerpo de Bomberos de Cádiz durante labores de extinción en el incendio del pasado mes de julio en Burgohondo. - Rafael Bastante - Europa Press - Archivo

VALLADOLID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de la Junta ha declarado la situación de alerta por peligro meteorológico de incendios forestales en toda la Comunidad para los días 3, 4, 5 y 6 de septiembre de 2026.

La medida, adoptada mediante resolución firmada el 1 de septiembre por el director general del departamento, Ángel Manuel Sánchez Martín, responde a un escenario meteorológico especialmente desfavorable provocado por la presencia de una dorsal anticiclónica y la entrada, a partir del jueves 3 de septiembre, de una masa de aire tropical continental de origen norteafricano, según recoge el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) de este miércoles.

Este episodio dará lugar a altas temperaturas que alcanzarán valores de entre 35 y 37 grados centígrados, acompañadas de un descenso general de la humedad relativa con mínimos por debajo del 15 por ciento. Asimismo, entre el viernes 4 y el sábado 5 de septiembre se prevé la formación de tormentas por una DANA o vaguada al oeste de la península, junto a rachas máximas de viento superiores a los 30 o 40 kilómetros por hora durante todo el periodo, pudiendo rebasar los 50 kilómetros por hora el sábado 5.

Ante el incremento de la probabilidad de ignición y de la capacidad de propagación del fuego, la resolución prohíbe encender fuego en el monte en todo tipo de espacios abiertos, zonas recreativas y de acampada, así como el uso de barbacoas en espacios abiertos. Paralelamente, quedan suspendidas todas las autorizaciones para el uso del fuego y se prohíbe la introducción y uso de material pirotécnico o el lanzamiento de cohetes.

Por último, la normativa prohíbe el uso en el monte y en la franja periurbana de 400 metros de maquinaria que genere fuego, chispas o descargas eléctricas, tales como sopletes, soldadores o radiales. Quedan exceptuadas las actuaciones de emergencia para la reparación urgente de infraestructuras públicas y servicios esenciales previamente comunicadas a los Servicios Territoriales de Medio Ambiente, así como los trabajos necesarios para la extinción de incendios.

La resolución surtirá efectos desde las 0.00 horas del 3 de septiembre hasta las 23.59 horas del 6 de septiembre de 2026.