La Junta declara Proyecto Industrial Prioritario la inversión de 233,76 millones de IVECO en Valladolid

Archivo - Vista aerea de la fábrica de Iveco en Valladolid. - AYTO VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León, a propuesta de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, ha aprobado este jueves en el Consejo de Gobierno la declaración de Proyecto Industrial Prioritario para el plan de inversión de IVECO España en su planta de Valladolid, una actuación que se desarrollará durante el periodo 2026-2027 y que cuenta con una inversión prevista de 233,76 millones de euros.

Según ha explicado el consejero de Economía y Hacienda y portavoz en funciones de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, esta declaración se ampara en la Ley de Industria de Castilla y León por razones de "interés general" con el objetivo de "agilizar y apoyar un proyecto que refuerza la posición de la factoría vallisoletana como centro de referencia internacional en la fabricación de vehículos industriales, además de asegurar su viabilidad".

En concreto, la inversión contempla una transformación integral de la capacidad productiva de la planta para la fabricación de una nueva gama de vehículos pesados y la modernización de los modelos actuales. Entre las actuaciones técnicas, destaca la implantación de un proceso de soldadura totalmente robotizado con 92 nuevos robots y la construcción de una nave de pintura automatizada de última generación, lo que permitirá producir hasta 111.000 cabinas anuales.

En el ámbito laboral, el acuerdo supone un "respaldo" a la estabilidad de la plantilla actual, formada por cerca de 1.000 trabajadores, a través de planes de formación. Asimismo, la Junta ha estimado un impacto positivo en el empleo externo con la creación de más de 100 nuevos puestos de trabajo indirectos durante la ejecución de las inversiones.

La modernización de los procesos también busca un avance en sostenibilidad mediante la reducción de emisiones y del consumo de gas natural y electricidad.

Al ser declarado proyecto prioritario, todas las actuaciones competencia de la Administración autonómica se tramitarán por la vía de urgencia, lo que reduce la mitad los plazos legales establecidos.