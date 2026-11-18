Archivo - Imagen de una granja de pollos - JCYL - Archivo

VALLADOLID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera ha dejado sin efecto las zonas de protección y vigilancia establecidas como consecuencia del foco de enfermedad de Newcastle declarado en Fuente el Olmo de Fuentidueña (Segovia).

Este foco fue el último de los declarados en Castilla y León dentro del proceso epidemiológico iniciado con la detección del primero el 15 de junio. En total, en Castilla y León se han confirmado 30 focos de la enfermedad de Newcastle, según consta en la Resolución publicada este miércoles en el BOCyL.

Como consecuencia de esta declaración se establecieron las correspondientes zonas de protección (ZP) y vigilancia (ZV) en las que se aplicaron las medidas de restricción de movimientos, vigilancia sanitaria, bioseguridad y control epidemiológico previstas en la normativa comunitaria de aplicación.

El pasado 4 de noviembre la Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera dejó sin efecto la Zona de Restricción Adicional (ZRA) establecida en Castilla y León por los focos de Newcastle declarados durante 2026 y sólo se mantuvieron las medidas aplicables a las zonas de protección y vigilancia asociadas al foco declarado en Fuente el Olmo de Fuentidueña al considerarse necesario completar las actuaciones de verificación y actualización de las medidas de bioseguridad derivadas de la investigación epidemiológica realizada.

En la Resolución que deja sin efecto las zonas de protección y vigilancia tras el foco de Newcastle en Fuente el Olmo consta que las actuaciones de vigilancia epidemiológica activa y pasiva realizadas desde la declaración del foco no han puesto de manifiesto evidencias de circulación viral ni la aparición de nuevos focos epidemiológicamente relacionados y constatan una evolución sanitaria favorable y compatible con la retirada de las últimas restricciones territoriales vigentes.