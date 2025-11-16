La Junta desactiva el Plan de Emergencias Inuncyl en Ávila ante la mejora de la situación

ÁVILA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila, José Francisco Hernández, ha firmado este domingo, a las 9.00 horas, la desactivación del Plan de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones de la Comunidad Autónoma de Castilla y León (Inuncyl) al haber desaparecido las circunstancias que dieron lugar a su declaración el jueves 13 a las 23.49 horas.

Según ha informado Hernández a los medios, ante la situación, y tras la consulta tanto a la información proveniente de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), "sin alertas, como también las circunstancias existentes en las zonas ribereñas de las localidades especialmente afectadas por esta borrasca Claudia", se ha decretado la desaparición de las medidas adoptadas de nivel 2 desde el pasado jueves en la provincia de Ávila.

Aun así, desde la Delegación se pide a la ciudadanía "que se mantenga prudente y vigilante en las zonas ribereñas" y ha señalado que, aunque la emergencia ha transcurrido y remitido "sin mayores incidencias más que daños materiales", estos serán "identificados, categorizados y cuantificados en los próximos días".

Hernández ha aprovechado la ocasión para agradecer "a los voluntarios de Protección Civil, a los ayuntamientos y al conjunto de las administraciones", así como a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y personas implicadas el trabajo desarrollado durante esta emergencia.