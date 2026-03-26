La Junta descarta retirar la calificación de interés turístico a las semanas santas por cuestiones de igualdad

VALLADOLID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta en funciones, Carlos Fernández Carriedo, ha asegurado que el Ejecutivo autonómico no piensa retirar la calificación de interés turístico o pedir al Gobierno que se quite las declaraciones como interés nacional o internacional de aquellas cofradías o semanas santas de la Comunidad por cuestiones de igualdad.

En su comparecencia ante los medios tras el Consejo de Gobierno celebrado este jueves, el consejero ha asegurado que la Administración autonómica "claramente" está "a favor de la igualdad y ese es el criterio que siempre se ha mantenido", pero ello "no lleva a abrir la puerta en este momento a plantear la retirada de la calificación de Interés Turístico Regional a ninguna Semana Santa".

"Tampoco a pedir al Gobierno la retirada de la declaración de Interés Turístico Nacional o Internacional a la Semana Santa de ninguna ciudad de Castilla y León", ha expresado a este respecto tras ser preguntado por esta cuestión.

Con este panorama, el consejero ha señalado que las hermandades de la Comunidad son entidades que regulan sus propios intereses, al tiempo que ha animado a "avanzar en el ámbito de la igualdad en un espíritu de modernización acorde con los tiempos actuales".

Algo que "lógicamente se tiene que hacer en el ámbito de sus propias capacidades y actividades", ha sostenido, "siempre dentro del diálogo, ya que son entidades que tienen su propio funcionamiento y por tanto su regulación".