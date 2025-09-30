La Junta destaca la importancia de conocer la realidad del terrorismo para "evitar repetir errores históricos"

La comisionada para las Víctimas del Terrorismo de Castilla y León, Sonsoles Sánchez-Reyes y el decano de Derecho de la ULE, Salvador Tarodo, en las jornadas sobre ciberterrorismo celebradas en la ULE. - ULE

LEÓN 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La comisionada para las Víctimas del Terrorismo de Castilla y León, Sonsoles Sánchez-Reyes, ha destacado este martes la importancia de que las nuevas generaciones conozcan la realidad y las consecuencias del terrorismo para "evitar repetir errores históricos".

"La violencia nunca es el camino y el diálogo es la única vía legítima para resolver conflictos", ha subrayado durante su intervención en el acto inaugural de la Jornada 'El ciberespacio como medio y fin de las nuevas formas de terrorismo', organizada por la Universidad de León (ULE) con la colaboración de la Junta.

Asimismo, Sonsoles Sánchez-Reyes ha advertido sobre la creciente amenaza del ciberterrorismo ligada a los avances tecnológicos y ha señalado que la jornada es una oportunidad para reflexionar y avanzar en el conocimiento de este nuevo desafío al que se enfrenta la sociedad.

El encuentro busca sensibilizar y formar a la sociedad, especialmente a las nuevas generaciones, sobre las nuevas amenazas terroristas vinculadas a Internet y a los recientes avances tecnológicos, según ha informado a Europa Press en un comunicado la Junta.

La Consejería de la Presidencia colabora con las universidades públicas de Castilla y León en la organización de diversas actividades formativas, conferencias y seminarios en materia de terrorismo. Estas iniciativas resultan "especialmente significativas" para los jóvenes, ya que les brinda la oportunidad de conocer de primera mano la realidad y las consecuencias del terrorismo, fomentando valores "esenciales" como la tolerancia, la convivencia y el respeto a los derechos humanos.

La jornada ha contado con la participación de varios expertos en la materia, que han explicado cómo el ciberespacio puede funcionar como un escenario para nuevas formas de terrorismo, donde se aprovechan las tecnologías digitales para difundir mensajes de odio, reclutar seguidores, realizar ataques informáticos y desestabilizar infraestructuras críticas.

PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y RESPUESTA.

Del mismo modo, se ha abordado la importancia de desarrollar estrategias de prevención, detección y respuesta rápida para proteger a la sociedad y para garantizar la seguridad y los derechos fundamentales en un entorno tan sensible como Internet.

Por otro lado, varios representantes de la Jefatura de Información de la Guardia Civil han ahondado en cuestiones como la defensa nacional frente al ciberterrorismo y las actividades terroristas en línea, especialmente aquellas relacionadas con el yihadismo.

Al respecto, han puesto de manifiesto los retos que supone identificar y neutralizar estas amenazas digitales, la coordinación entre diferentes organismos para proteger el país y la importancia de la vigilancia constante para impedir la difusión de propaganda extremista y la planificación de ataques desde el ciberespacio.

Durante la inauguración del encuentro el profesor de la Universidad de León Luis Miguel Ramos Martínez, organizador del encuentro, ha explicado que el ciberterrorismo abarca desde conductas de autocapacitación y enaltecimiento de actos terroristas hasta delitos puramente informáticos como intrusiones en sistemas o daños con finalidad terrorista, según ha informado en un comunicado la ULE.

CIBERESPACIO, CIBERTERRORISMO Y CIBERYIHAD.

La jornada se ha desarrollado mediante dos mesas redondas. La primera, 'Ciberespacio: medio y fin del terrorismo', ha contado con la participación de la doctora Cristina Isabel López López, de la Universidad de Oviedo y el doctor David Gallego Arribas, de la Universidad Autónoma de Madrid, que han analizado el papel del ciberespacio como plataforma de radicalización y la relevancia de la colaboración y la delación en las nuevas formas de terrorismo.

Posteriormente, la segunda mesa ha reunido a expertos de la Jefatura de Información de la Guardia Civil, que han abordado las actividades terroristas online vinculadas al ciberyihad y los retos que plantean para la defensa nacional.

La cita ha sido organizada por el área de Derecho Penal del departamento de Derecho Público y el Vicerrectorado de Inclusión, Igualdad y Proyección Social de la ULE y ha contado además con el respaldo del Comisionado para las Víctimas del Terrorismo de la Junta de Castilla y León, la Guardia Civil, la Facultad de Derecho y la Fundación Internacional de Ciencias Penales.

Con esta iniciativa la Universidad de León pretende reforzar su papel como espacio de debate, formación y concienciación sobre los riesgos que plantean las nuevas tecnologías al servicio del terrorismo, a la vez que reivindica la memoria de las víctimas y la necesidad de defender los valores democráticos frente a la radicalización violenta.