La Junta destina 100.000 euros para investigación y conservación en yacimientos de la provincia de Segovia

VALLADOLID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado a la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte la concesión de diez subvenciones, por un importe total de 100.000 euros, para ayuntamientos y entidades locales menores de la provincia de Segovia, destinadas a llevar a cabo actividades de investigación, conservación, promoción y puesta en valor de varios yacimientos arqueológicos situados en municipios de la provincia.

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte trabaja en el fomento del estudio y enriquecimiento de los bienes arqueológicos para su protección, investigación, conservación y difusión, y tiene como una de sus prioridades la promoción e impulso de los trabajos de investigación, preferentemente aplicada.

En este sentido, se entiende la arqueología como una "pieza imprescindible" para construir proyectos culturales "amplios, completos y de calidad", que sirvan como "polos de atracción de visitas y generadores de desarrollo económico en los territorios, especialmente en los despoblados".

Asimismo, la Consejería desarrolla una política de concertación con diversas entidades, propietarios y gestores de bienes con el fin de lograr una "gestión eficaz, sostenible y eficiente en la intervención del patrimonio cultural de Castilla y León, así como de contribuir al desarrollo cultural, social y económico del territorio".

Por ello, con estas subvenciones se pretende colaborar en la financiación con ayuntamientos y entidades locales menores de la provincia segoviana para abordar actuaciones de investigación y conservación de los yacimientos arqueológicos que se encuentran en sus municipios.

Son diez subvenciones, por un importe total de 100.000 euros, que se conceden a los ayuntamientos de Aguilafuente, Armuña, Bernardos, Coca, Fresno de Cantespino, Nava de la Asunción, San Miguel de Bernuy y Sepúlveda, así como a las entidades locales menores de Paradinas y Losana de Pirón.