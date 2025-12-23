La Junta destina 1,2 millones a emprendimiento femenino rural a través de redes de desarrollo rural y GAL

VALLADOLID 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Castilla y León va a distribuir 1.200.000 euros entre las tres redes de Desarrollo Rural (Princal, Rural Red y Huebra) y los 44 Grupos de Acción Local (GAL) que las integran para desarrollar una nueva fase de la Red de Puntos de Apoyo a la Mujer Emprendedora (PAME).

Esta red, que aprovecha la estructura ya establecida por las diferentes asociaciones del Programa Leader distribuidas por todo el territorio autonómico, tiene por objetivo promocionar el emprendimiento femenino en el medio rural a través de la orientación, la formación y la sensibilización.

La ayuda, que podrá ser anticipada en un cien por cien si así lo solicitan las entidades beneficiarias, deberá emplearse en financiar, en el caso de las Redes de Desarrollo Rural, la organización de una jornada de presentación de la Red PAME, con el emprendimiento femenino en el medio rural como eje principal y otro de clausura o balance; la redacción de sendos documentos con ejemplos demostrativos de casos de éxito, tanto de la primera edición de la red como de la que ahora comienza; así como la formación de los técnicos de los GAL sobre emprendimiento y empleabilidad.

En el caso de los Grupos de Acción Local, los planes de asesoramiento y talleres participativos y de trabajo; el asesoramiento directo y personalizado; la formación presencial y telemática que dé respuesta a las necesidades detectadas; la elaboración de fichas de proyectos de mujeres emprendedoras o la realización de material promocional y de apoyo a la implementación de la estrategia en el territorio, entre otros.

En concreto, cada GAL contará con 26.250 euros, a lo que hay que sumar lo que recibe cada una de las tres redes de Desarrollo Rural en función de su representatividad (31.500 para Princal, 8.100 euros para Rural Red y 5.400 euros para Huebra). Las actuaciones deberán realizarse antes el 15 de marzo del año 2027.