La Junta destina 1,3 millones a doce proyectos de centros tecnológicos para reforzarla I+D+i en CyL

VALLADOLID 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Economía y Hacienda destinará 1,3 millones de euros en subvenciones, a través de la convocatoria 2025 cofinanciada con Fondos Feder 21-27, a doce proyectos de siete Centros Tecnológicos dirigidos al desarrollo de infraestructuras para la I+D+i en la Comunidad.

Estas subvenciones contribuyen al fortalecimiento de las capacidades de estos siete Centros Tecnológicos en ámbitos prioritarios de la Estrategia de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente (RIS3) de Castilla y León 2021-2027.

Las áreas de desarrollo de estas ayudas se dirigen al diseño de nuevos productos alimenticios, la visión artificial, la inteligencia artificial o la ciberseguridad, según ha señalado la Junta en un comunicado recogido por Europa Press.

Asimismo, se apoyarán inversiones vinculadas a tecnologías del hidrógeno, incluida la producción sostenible de gases renovables y el desarrollo de pilas de combustible, y a tecnologías de materiales, con proyectos de recubrimientos por proyección térmica.

También se fomentarán iniciativas relacionadas con la especialización agroindustrial, en línea con la RIS3, como la sanidad vegetal, la agrigenómica o la obtención de biogás mediante la valorización de residuos orgánicos.

Las subvenciones se dirigen a la adquisición de equipamiento científico o tecnológico, tecnologías de la información y la comunicación, y recursos basados en el conocimiento que permitan avanzar en nuevos desarrollos o reforzar líneas de trabajo ya existentes.

La convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva y cofinanciada al 60 por ciento por Feder dentro del Programa 2021-2027 de Castilla y León, tiene como objetivo "consolidar el papel de estos centros como agentes esenciales del ecosistema regional de I+D+i".

En el periodo 2022-2025, dentro del marco de la cofinanciación Feder, la subvención concedida acumulada en estas convocatorias asciende a 5,1 millones de euros, lo que moviliza una inversión superior a los diez millones de euros en los Centros Tecnológicos de la Comunidad, en línea con las "necesidades" de actualización continua de capacidades y equipamientos esenciales para mantener la competitividad del ecosistema de innovación.

La Consejería de Economía y Hacienda, a través de la Dirección General de Política Económica y Competitividad, desarrolla estas actuaciones en el marco del Objetivo OP1 del Programa Feder 2021-2027 que persigue una Europa "más competitiva e inteligente" y están dirigidas a los centros tecnológicos de Castilla y León que se encuentran inscritos en el Registro regulado por el Decreto 19/2024, de 26 de septiembre, por el que se crea y regula el Registro y Red de Centros Tecnológicos de Castilla y León.

En cuanto a estos centros, en Castilla y León actúan como un "puente entre la investigación y el tejido productivo", con impulso de la competitividad de las empresas y promoción del desarrollo económico en todo el territorio.

Su papel resulta "clave" para avanzar en la ejecución de la RIS3 y para alcanzar los objetivos de innovación de la Comunidad, según ha subrayado el Ejecutivo autonómico, quien ha recordado que la relevancia creciente de estas entidades ha propiciado la creación de NODDO, la asociación que agrupa a los nueve Centros Tecnológicos de Castilla y León y que trabaja para reforzar sus capacidades.

Los centros integrados en NODDO suman más de 820 profesionales, desarrollan más de 650 proyectos de I+D+i cada año y han colaborado con más de 2.000 empresas en proyectos de innovación durante los últimos tres años.