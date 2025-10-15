La Junta destina 153 millones a la provincia de Salamanca, un 35% más que lo asignado en 2024

SALAMANCA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Salamanca tiene consignados un total de 153.009.557 euros en inversiones reales en el proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad para el próximo año 2026, lo que supone un incremento del 35,08 por ciento respecto a 2024.

El proyecto, registrado este miércoles en las Cortes, destina la mayor partida, de 18.370.000 euros, a las obras de abastecimiento de agua, entre las que están el abastecimiento de la Sierra de Francia (9,1 millones), Machacón y Azud de Villagonzalo (2,5 millones), mancomunado de La Armuña (1,75 millones) o mancomunado de Almenara de Tormes (1,3 millones).

La segunda partida más importante para Salamanca son los 17.452.426 millones para las obras de depuración de aguas, que se reparten entre las depuradoras para poblaciones de 0 a 500 habitantes (11,8 millones), las depuradoras para poblaciones de 500 a 2.000 habitantes (5,04 millones) y la EDAR de Vitigudino (600.000 euros).

La tercera partida en importancia es para el Plan Director del Hospital Clínico de Salamanca, con 16.682.387 millones, destinada a las obras del nuevo bloque de consultas del CAUSA. En materia de Sanidad, destacan también los 4,5 millones para equipamiento diverso de hospitales, los 2,7 millones para las obras del nuevo Centro de Salud de Prosperidad o los 887.000 euros para la ampliación del Centro de Salud de Peñaranda de Bracamonte.

Por otro lado, el presupuesto recoge una importante partida en cuanto a cuantía económica, de 10 millones, para la red de calor del campus Oeste de la Universidad de Salamanca o los 8,37 millones destinados a la promoción de vivienda eficiente para la venta, con promociones en Santa Marta de Tormes (2,6 millones), Alba de Tormes (1,5 millones), La Alberca (1,2 millones), Fuente de San Esteban (1,05 millones), Ciudad Rodrigo (1 millón) o Guijuelo (1 millón).

En materia de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, se han proyectado 17,2 millones, de los que 5,2 van a parar a tratamientos selvícolas preventivos de incendios en la provincia; 2,2 para la protección, vigilancia y conservación del medio natural o 2,2 millones más para equipos de extinción de incendios forestales (cuadrillas helitransportadas), entre otras partidas.

En cuanto a Educación, se ha propuesto un presupuesto de 4,2 millones para mejoras en colegios de Infantil y Primaria; 3,6 millones para la ampliación del CEIP de Carbajosa de la Sagrada; 3,37 millones para equipamientos en centros de secundaria; 1,5 millones para el arreglo de la fachada exterior del IES Martínez Uribarri o 1,48 millones para CRIE de Ciudad Rodrigo.

En el apartado de Cultural, Turismo y Deporte, destacan los 3,26 millones para la actuación de cohesión de destinos turísticos, en esta ocasión de Siega Verde, o los 515.980 euros destinados a las obras de conservación y suministros menores de las instalaciones deportivas de Llano Alto (Béjar).