La Junta destina 228.000 euros al mantenimiento de la red de radiocomunicaciones del operativo de incendios

VALLADOLID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ha comunicado la contratación del servicio de mantenimiento, conservación y reparación de la red de comunicaciones, tanto de los equipos de banda terrestre como de banda aérea, del operativo de vigilancia y extinción de incendios forestales de Castilla y León.

El contrato, que incluye las piezas para las reparaciones, la mano de obra y los desplazamientos de medios materiales y humanos, se estructura en dos lotes territoriales, un Lote 1, con Ávila, Burgos, Palencia, Segovia, Soria y Valladolid, y un Lote 2, con León, Salamanca y Zamora.

La red de radiocomunicaciones del operativo de incendios forestales constituye una infraestructura crítica para garantizar la coordinación y seguridad de los medios humanos y materiales. Está integrada por 94 canales, 78 repetidores distribuidos por las nueve provincias y cerca de 4.000 equipos portátiles y móviles, organizados en nueve redes provinciales, con estaciones base en los centros de mando, bases de medios aéreos, oficinas comarcales, puestos de vigilancia y vehículos operativos.

De esta manera, se contempla, entre otras actuaciones, la reparación y mantenimiento de equipos portátiles y móviles de banda terrestre y aérea; el mantenimiento de equipos instalados en vehículos del operativo, incluidos agentes medioambientales, celadores, técnicos y autobombas; la conservación de repetidores y estaciones base, así como de antenas, fuentes de alimentación y sistemas de captación de energía, y la instalación y revisión preventiva de equipos antes de la época de peligro alto de incendios, así como la programación y reprogramación de equipos, asesoramiento técnico y apoyo a la formación de los usuarios de la red.

Asimismo, se establece un servicio de asistencia técnica permanente las 24 horas del día, los 365 días del año, con plazos máximos de reparación especialmente reducidos durante la época de alto riesgo de incendios, con el objetivo de garantizar la restitución del servicio en un máximo de 24 horas en el caso de repetidores y estaciones base.